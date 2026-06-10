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Для конспирации использовал эмодзи: судили мужчину, который в Viber публиковал маршруты ТЦК

18:07, 10 июня 2026
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В Полтавской области суд вынес приговор за препятствование деятельности ВСУ.
Для конспирации использовал эмодзи: судили мужчину, который в Viber публиковал маршруты ТЦК
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Кобелякский районный суд Полтавской области 5 июня вынес приговор по уголовному производству по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

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Судом установлено, что обвиняемый, работник предприятия «Кременчугская птицефабрика», в течение 2025–2026 годов через публичный чат в мессенджере Viber систематически распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий и пребывании военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских.

Такие сообщения использовались для предупреждения участников чата о местах проведения мобилизационных мероприятий во время действия военного положения. Для конспирации использовал условные слова «Зеленые» и «Синие», эмодзи и тому подобное.

В ходе судебного разбирательства было утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время на основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. На этот период он обязан периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию мобильного телефона Redmi Note 13, который использовался для совершения уголовного правонарушения, и передал его в доход государства.

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суд Полтава ТЦК

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