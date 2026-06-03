Як виконати рішення українського суду, якщо боржник знаходиться за кордоном

Суд держави, на території якої відбувається визнання рішення, не переглядає його по суті та не оцінює правильність висновків українського суду.

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Право на справедливий суд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, охоплює також стадію виконання судового рішення. Про це нагадало Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Водночас рішення українського суду автоматично діє в межах території України. Для того щоб воно породжувало правові наслідки в іншій державі, необхідно пройти процедуру його визнання або визнання та надання дозволу на примусове виконання.

Важливо розрізняти два поняття:

- Визнання судового рішення означає, що іноземна держава погоджується сприймати його юридичні наслідки так само, як рішення власного суду.

- Примусове виконання — це надання можливості застосовувати до боржника заходи примусового стягнення відповідно до законодавства держави, де він перебуває.

При цьому визнання рішення є обов’язковою передумовою його виконання, однак саме по собі ще не гарантує початок виконавчих дій.

Суд держави, на території якої відбувається визнання рішення, не переглядає його по суті та не оцінює правильність висновків українського суду. Перевіряється лише відповідність установленим міжнародними договорами та національним законодавством вимогам.

Відповідно до статті 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» в Україні можуть визнаватися та виконуватися рішення іноземних судів у цивільних, сімейних, трудових і господарських спорах, а також окремі рішення у кримінальних провадженнях щодо відшкодування шкоди. Аналогічні механізми діють і для виконання рішень українських судів за кордоном.

Особливо актуальним це питання залишається для стягнення аліментів, коли дитина проживає в Україні, а платник перебуває в іншій державі.

Стаття 27 Конвенції ООН про права дитини покладає на держави обов’язок сприяти отриманню утримання дитиною навіть тоді, коли батьки проживають у різних країнах. Саме для цього діють міжнародні договори про правову допомогу та Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23 листопада 2007 року.

Практична інструкція для стягувача аліментів

Крок 1. Переконайтеся, що маєте рішення суду, яке набрало законної сили.

Крок 2. З’ясуйте, у якій державі проживає або працює боржник.

Крок 3. Перевірте, чи діє між Україною та відповідною державою міжнародний договір щодо визнання та виконання судових рішень або Конвенція про міжнародне стягнення аліментів.

Крок 4. Підготуйте пакет документів, який зазвичай включає:

клопотання про визнання та виконання рішення;

копію рішення суду;

документ про набрання рішенням законної сили;

довідку про стан виконання рішення в Україні (за потреби);

переклад документів мовою відповідної держави.

Крок 5. Подайте документи через міжрегіональне управління Міністерства юстиції України або інший компетентний орган, визначений міжнародним договором.

Крок 6. Після направлення документів іноземний компетентний орган розглядає питання про визнання рішення та вживає заходів для стягнення аліментів відповідно до законодавства своєї держави.

Практика показує, що саме справи про стягнення аліментів становлять значну частину міжнародної правової допомоги, яку забезпечують органи юстиції. Це дозволяє захищати права дітей навіть тоді, коли один із батьків перебуває за тисячі кілометрів від України.

Сучасні міжнародні механізми дають можливість забезпечити виконання українських судових рішень за кордоном, а отже — підтримати людей у ситуаціях, коли захист їхніх прав виходить за межі однієї держави.

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