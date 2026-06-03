Как исполнить решение украинского суда, если должник находится за границей

Суд государства, на территории которого происходит признание решения, не пересматривает его по существу и не оценивает правильность выводов украинского суда.

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Право на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, охватывает также стадию исполнения судебного решения. Об этом напомнило Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Вместе с тем решение украинского суда автоматически действует в пределах территории Украины. Для того чтобы оно порождало правовые последствия в другом государстве, необходимо пройти процедуру его признания либо признания и предоставления разрешения на принудительное исполнение.

Важно различать два понятия:

Признание судебного решения означает, что иностранное государство соглашается воспринимать его юридические последствия так же, как решение собственного суда.

Принудительное исполнение — это предоставление возможности применять к должнику меры принудительного взыскания в соответствии с законодательством государства, где он находится.

При этом признание решения является обязательной предпосылкой его исполнения, однако само по себе еще не гарантирует начало исполнительных действий.

Суд государства, на территории которого происходит признание решения, не пересматривает его по существу и не оценивает правильность выводов украинского суда. Проверяется лишь соответствие требованиям, установленным международными договорами и национальным законодательством.

В соответствии со статьей 81 Закона Украины «О международном частном праве» в Украине могут признаваться и исполняться решения иностранных судов по гражданским, семейным, трудовым и хозяйственным спорам, а также отдельные решения по уголовным производствам относительно возмещения ущерба. Аналогичные механизмы действуют и для исполнения решений украинских судов за рубежом.

Особенно актуальным этот вопрос остается для взыскания алиментов, когда ребенок проживает в Украине, а плательщик находится в другом государстве.

Статья 27 Конвенции ООН о правах ребенка возлагает на государства обязанность содействовать получению содержания ребенком даже тогда, когда родители проживают в разных странах. Именно для этого действуют международные договоры о правовой помощи и Конвенция о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания от 23 ноября 2007 года.

Практическая инструкция для взыскателя алиментов

Шаг 1. Убедитесь, что у вас есть решение суда, вступившее в законную силу.

Шаг 2. Выясните, в каком государстве проживает или работает должник.

Шаг 3. Проверьте, действует ли между Украиной и соответствующим государством международный договор о признании и исполнении судебных решений либо Конвенция о международном взыскании алиментов.

Шаг 4. Подготовьте пакет документов, который обычно включает:

ходатайство о признании и исполнении решения;

копию решения суда;

документ о вступлении решения в законную силу;

справку о состоянии исполнения решения в Украине (при необходимости);

перевод документов на язык соответствующего государства.

Шаг 5. Подайте документы через межрегиональное управление Министерства юстиции Украины либо другой компетентный орган, определенный международным договором.

Шаг 6. После направления документов иностранный компетентный орган рассматривает вопрос о признании решения и принимает меры для взыскания алиментов в соответствии с законодательством своего государства.

Практика показывает, что именно дела о взыскании алиментов составляют значительную часть международной правовой помощи, которую обеспечивают органы юстиции. Это позволяет защищать права детей даже тогда, когда один из родителей находится за тысячи километров от Украины.

Современные международные механизмы дают возможность обеспечить исполнение украинских судебных решений за рубежом, а следовательно — поддержать людей в ситуациях, когда защита их прав выходит за пределы одного государства.

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