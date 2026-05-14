Граждан Украины обяжут проходить ежегодную военную подготовку продолжительностью месяц

10:36, 14 мая 2026
Украинцев хотят ежегодно отправлять на военную подготовку, а работодателям — компенсировать расходы за это время.
Граждан Украины обяжут проходить ежегодную военную подготовку продолжительностью месяц
В Верховную Раду внесли законопроект № 15243 «О национальной модели обороны по принципу тотального резерва», которым государство декларирует цель внедрения национальной модели обороны по принципу тотального резерва.

Документ, в частности, предусматривает, что базовая военная подготовка является обязательной для граждан Украины.

Кроме того, законодательно вводится обязательная базовая военная подготовка для граждан Украины.

Таким образом, граждане должны будут проходить учебные сборы не реже одного раза в год продолжительностью не менее одного месяца.

В это время работодателям гарантируют компенсацию за время прохождения работниками учебных сборов.

Кроме того, документом предусмотрено усилить подготовку граждан к быстрой мобилизации в случае угрозы государству.

В пояснительной записке отмечается, что главной целью инициативы является законодательное урегулирование вопроса внедрения национальной модели обороны по принципу тотального резерва как системы, которая работает не только во время войны, а десятилетиями.

Авторы законопроекта считают, что такая модель позволит:

  • создать культуру обороны в обществе;
  • обеспечить быструю мобилизацию большого количества подготовленных граждан;
  • уменьшить нагрузку на отдельных военнослужащих;
  • создать «самообновляющуюся» армию для поддержания обороноспособности страны.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об обороне Украины».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку масштабной армейской реформы.

По словам главы государства, старт нововведений планируют уже в июне.

«Наше украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку армейской реформы — новаций, которые нам нужны. Мы рассчитываем на старт в июне. Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению», — отметил Зеленский.

Отметим, что перед этим министр обороны Михаил Федоров подвел итоги своей работы за три месяца после назначения и анонсировал масштабные изменения в сфере обороны.

По его словам, сейчас продолжается подготовка комплексной трансформации, направленной на улучшение условий рекрутинга и прохождения службы в Силах обороны Украины.

