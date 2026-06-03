Цены на нефть растут третий день подряд на фоне остановки переговоров между США и Ираном

Рынки реагируют на то, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик.

Фото: reuters.com

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Мировые цены на нефть растут третий день подряд на фоне новых боевых действий в Персидском заливе и остановки мирных переговоров между США и Ираном. Одновременно инвесторы внимательно следят за экономическими показателями США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1% — до 94,74 доллара за баррель. Доллар достиг уровня 160 иен, после чего остановился, поскольку трейдеры начали опасаться возможного вмешательства японских властей на валютном рынке.

Фьючерсы на индекс S&P 500 остались без изменений, а европейские фьючерсы потеряли 0,1%. В то же время бум вокруг искусственного интеллекта продолжил поддерживать азиатские рынки: фондовые индексы Тайваня и Японии достигли рекордных максимумов. Биржи Южной Кореи были закрыты.

Американские военные сообщили, что ракетные удары Ирана по Бахрейну, Кувейту и другим региональным целям были либо отражены, либо не достигли целей, тогда как дипломатические усилия между Вашингтоном и Тегераном практически не продвинулись вперед.

На прошлой неделе Иран и США заявили о достижении предварительной договоренности о прекращении войны, однако окончательное соглашение стороны до сих пор не подписали.

«На прошлой неделе рынки были убеждены, что стороны приближаются к определенному меморандуму о взаимопонимании. Сейчас ситуация выглядит более нестабильной», — отметил руководитель исследовательского подразделения брокерской компании Pepperstone Крис Уэстон.

По его словам, это свидетельствует о том, что стороны возвращаются к переговорам с меньшими шансами на быстрое достижение договоренностей, а инвесторы постепенно отказываются от прежних оптимистичных ставок.

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