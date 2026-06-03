Через одну ошибку в документах военный после ранения может надолго остаться без выплат

Выплаты, ВВК и инвалидность: какие ошибки в документах после ранения могут затянуть денежные выплаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны отметило, что раненый военнослужащий не обязан лично контролировать оформление медицинских документов, однако ошибки в них могут существенно затянуть процедуры и привести к возврату документов на доработку.

В ведомстве подчеркивают, что правильность их оформления напрямую влияет на прохождение ВВК, получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и назначение денежных выплат.

Почему документы после ранения — это не формальность

Раненый военнослужащий не обязан лично контролировать, что и как ему оформляют в медицинском учреждении. Однако правильность оформления документов напрямую влияет на:

прохождение ВВК и установление причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания;

назначение дополнительного вознаграждения в период длительного лечения в условиях стационара или отпуска для лечения;

прохождение оценки повседневного функционирования для определения группы инвалидности;

получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

назначение единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае установления инвалидности.

Ошибки в документах не являются основанием для отказа в правах, однако они вынуждают возвращать пакеты документов на доработку, что затягивает процесс на месяцы.

По вопросам оформления документов, направления и прохождения ВВК, а также реализации социальных гарантий военнослужащий может обратиться к специалистам службы сопровождения своей воинской части, учреждения здравоохранения или территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). К задачам служб сопровождения относится, в частности, содействие раненым в прохождении ВВК и оформлении документов для получения статуса и выплат.

Первичная медицинская карточка: первый медицинский документ

Первичная медицинская карточка (ПМК) — первичный учетный документ, который используется при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе. Она заполняется в случае травмы (ранения), болезни или поражения и подтверждает факт оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Карточка является одним из источников информации для оформления справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Выписка из медицинской карты в стационаре: что проверить

Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного выдает учреждение здравоохранения после лечения. Она удостоверяет диагнозы, состояние больного при выписке и сроки пребывания на лечении.

В выписке важно проверить два момента:

полноту диагнозов — все установленные повреждения должны быть зафиксированы. Переломы костей, например, не всегда выявляют при оказании помощи на догоспитальном этапе — их фиксируют после детального обследования;

дату ранения в анамнезе — например, формулировка «последствия МВТ, полученной 01.05.2024» может сопоставляться с данными ПМК и справки об обстоятельствах травмы.

Недостоверные данные могут негативно повлиять на установление причинной связи во время ВВЭ или причины инвалидности во время ОПФО. Выписки необходимо хранить и предоставлять при каждом последующем медицинском осмотре.

Справка об обстоятельствах травмы: ключевой документ

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) — это Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденному приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402 (с изменениями).

Этот документ является обязательным для:

установления причинной связи ранения во время ВВЭ;

назначения выплат, в частности ЕДП при установлении инвалидности;

подтверждения права на дополнительное вознаграждение и помощь от территориальных громад;

обжалования постановлений ВВК в части установленной причинной связи.

На что обратить внимание при оформлении

В справке проверяют:

правильность персональных данных;

даты получения травмы (ранения, контузии или увечья);

полноту указания повреждений и обстоятельств их получения — все виды и локализация повреждений должны быть отражены;

формулировка обстоятельств должна соответствовать действительности и сопоставляться с другими документами (журнал боевых действий, ПМК, данные служебного расследования и т. п.).

В Минобороны обращают внимание на необходимость применения в справке формулировок обстоятельств в соответствии с описаниями причинных связей травм (ранений, контузий, увечий) в пункте 21.5 главы 21 раздела ІІ Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Важно. Справка должна содержать прямое указание на то, что ранение не связано с совершением уголовного или административного правонарушения, не является следствием действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не является умышленным причинением телесных повреждений самому себе. Без этой формулировки пакет документов на ЕДП возвращают на доработку.

Кто и как устанавливает причинную связь

Причинную связь между ранением и исполнением военной службы устанавливает исключительно ВВК — в соответствии с абзацем первым пункта 1.2 главы 1 раздела І Положения о ВВЭ в ВСУ. Ни командир, ни начальник медицинской службы воинской части, ни кадровая служба этого сделать не могут. Командир только оформляет справку об обстоятельствах травмы — документ, на основании которого ВВК принимает решение.

Порядок оформления справки зависит от обстоятельств события:

Ранение от действий противника — служебное расследование не проводится. Собираются имеющиеся данные (первичная медицинская карточка, журнал боевых действий, приказы об участии в боевых действиях и т. д.), готовится рапорт по команде для издания приказа командира, на основании которого оформляется справка об обстоятельствах травмы в системе электронного документооборота (СЭДО) и передается в кабинет ВВК или в учреждение здравоохранения. Военнослужащему выдается бумажная копия электронного документа.

Событие без воздействия противника — проводится обязательное служебное расследование в соответствии с Инструкцией МО № 332 от 27.10.2021, составляются акт расследования и акт о несчастном случае. Далее — тот же порядок: рапорт, приказ, справка об обстоятельствах травмы в СЭДО, копия на руки.

Справка о непосредственном участии в боевых действиях

Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, — оформляется по форме Приложения 6 к Порядку, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 413 (с изменениями).

Этот документ необходим для:

получения статуса участника боевых действий (УБД);

установления связи заболевания с защитой Отечества во время ВВЭ.

Справку оформляет воинская часть. Если командир не подал необходимые документы в комиссию, военнослужащий имеет право инициировать этот процесс самостоятельно в соответствии с требованиями Порядка № 413.

Документы, которые должны быть у раненого военнослужащего

Как хранить документы и что делать при выявлении ошибок

Все медицинские и административные документы, полученные в процессе лечения, целесообразно хранить в оригиналах и заранее изготавливать копии. Перечень документов, который понадобится в дальнейшем:

военно-учетный документ;

первичная медицинская карточка;

выписки из медицинских карт за каждый период стационарного лечения;

справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5 к Приказу МО № 402);

справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к Постановлению КМУ № 413);

выписка из учетной документации (Форма 12).

Если в документах выявлена ошибка (неверная дата, неполный диагноз, некорректная формулировка обстоятельств), ее исправляют через медицинское учреждение, воинскую часть или ТЦК и СП до подачи пакета документов на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат. Исправление после подачи пакета возможно, но требует больше времени.

Если на момент установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания отсутствовали необходимые документы, а позже они появились, можно направить в штатную ВВК заявление с просьбой повторно установить связь, приложив к заявлению соответствующие документы.

Обжалование решения ВВК

Если военнослужащий не согласен с постановлением ВВК — в частности с установленной причинной связью — он имеет право обжаловать его в вышестоящей ВВК или в судебном порядке. Срок обжалования — 30 дней с даты принятия решения.

Напомним, что Большая Палата Верховного Суда рассмотрела образцовое дело 280/8933/24 о взыскании компенсации утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.