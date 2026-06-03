В Одесской области будут судить правоохранителей, которые за 2000 долларов обещали не везти в ТЦК

Следствие установило, что если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставления в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.

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В Одесской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей, которые зарабатывали на мужчинах, подлежащих мобилизации. Об этом сообщило ГБР.

Следствие установило, что во время патрулирования в Одессе фигуранты останавливали автомобили и проверяли документы водителей. Если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставления в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.

Сумма зависела от платежеспособности водителя и составляла от 2 тыс. долларов США.

В феврале 2026 года сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали правоохранителей после получения очередной части денежных средств от одного из водителей.

В настоящее время оба уволены из правоохранительных органов. Их обвиняют в получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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