На Одещині судитимуть правоохоронців, які за 2000 доларів обіцяли не везти до ТЦК

Слідство встановило, якщо чоловік підлягав мобілізації, правоохоронці пропонували йому уникнути доставлення до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за гроші.

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На Одещині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо двох правоохоронців, які заробляли на чоловіках, що підлягали мобілізації. Про це повідомило ДБР.

Слідство встановило, що під час патрулювання в Одесі фігуранти зупиняли автомобілі та перевіряли документи водіїв. Якщо чоловік підлягав мобілізації, правоохоронці пропонували йому уникнути доставлення до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за гроші.

Сума залежала від платоспроможності водія та становила від 2 тис. доларів США.

У лютому 2026 року працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали правоохоронців після отримання чергової частини коштів від одного з водіїв.

Наразі обох звільнили з правоохоронних органів. Їх обвинувачують в одержанні хабаря службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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