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На Одещині судитимуть правоохоронців, які за 2000 доларів обіцяли не везти до ТЦК

20:43, 3 червня 2026
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Слідство встановило, якщо чоловік підлягав мобілізації, правоохоронці пропонували йому уникнути доставлення до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за гроші.
На Одещині судитимуть правоохоронців, які за 2000 доларів обіцяли не везти до ТЦК
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На Одещині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо двох правоохоронців, які заробляли на чоловіках, що підлягали мобілізації. Про це повідомило ДБР.

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Слідство встановило, що під час патрулювання в Одесі фігуранти зупиняли автомобілі та перевіряли документи водіїв. Якщо чоловік підлягав мобілізації, правоохоронці пропонували йому уникнути доставлення до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за гроші.

Сума залежала від платоспроможності водія та становила від 2 тис. доларів США.

У лютому 2026 року працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали правоохоронців після отримання чергової частини коштів від одного з водіїв.

Наразі обох звільнили з правоохоронних органів. Їх обвинувачують в одержанні хабаря службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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ДБР ТЦК

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