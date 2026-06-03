Конкурс до Львівського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 2 червня Комісією ухвалено такі рішення:

Баєва Олександра Ігорівна - 700,03 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Карпин Ірина Миколаївна - 723,06 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Мармаш Володимир Ярославович - 705,47 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 45 кандидатами: 30 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 8 – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

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