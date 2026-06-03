Через одну помилку в документах військовий після поранення може надовго залишитися без виплат

Виплати, ВЛК та інвалідність: які помилки в документах після поранення можуть затягнути грошові виплати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони зазначило, що поранений військовослужбовець не зобов’язаний особисто контролювати оформлення медичних документів, однак помилки в них можуть суттєво затягнути процедури та призвести до повернення документів на доопрацювання.

У відомстві наголошують, що правильність їх оформлення безпосередньо впливає на проходження ВЛК, отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та призначення грошових виплат.

Чому документи після поранення – це не формальність

Поранений військовослужбовець не зобов'язаний особисто контролювати, що і як йому оформлюють у медичному закладі. Проте правильність оформлення документів безпосередньо впливає на:

проходження ВЛК і встановлення причинного зв'язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання;

призначення додаткової винагороди у період тривалого лікування в умовах стаціонару або відпустки для лікування;

проходження оцінювання повсякденного функціонування для визначення групи інвалідності;

отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі встановлення інвалідності.

Помилки в документах не є підставою для відмови в правах – але вони змушують повертати пакети документів на доопрацювання, що затягує процес на місяці.

З питань оформлення документів, направлення та проходження ВЛК, а також реалізації соціальних гарантій військовослужбовець може звернутися до фахівців служби супроводу своєї військової частини, закладу охорони здоровʼя або територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). До завдань служб супроводу належить, зокрема, сприяння пораненим у проходженні ВЛК і оформленні документів на отримання статусу та виплат.

Первинна медична картка: перший медичний документ

Первинна медична картка (ПМК) – первинний обліковий документ, що використовується під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Вона заповнюється у випадку травми (поранення), хвороби або ураження та підтверджує факт надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Картка є одним із джерел інформації для оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Виписка з медичної карти на стаціонарі: що перевірити

Виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого видає заклад охорони здоров'я після лікування. Вона засвідчує діагнози, стан хворого при виписці та терміни перебування на лікуванні.

У виписці важливо перевірити два моменти:

повнота діагнозів – усі встановлені ушкодження мають бути зафіксовані. Переломи кісток, наприклад, не завжди виявляють під час надання допомоги на догоспітальному етапі – їх фіксують після детального обстеження;

дату поранення в анамнезі – наприклад, формулювання «наслідки МВТ, отриманої 01.05.2024» може співставлятися з даними ПМК та довідки про обставини травми.

Недостовірні дані можуть негативно вплинути на встановлення причинного зв'язку під час ВЛЕ або причини інвалідності під час ОПФО. Виписки потрібно зберігати та надавати під час кожного наступного медичного огляду.

Довідка про обставини травми: ключовий документ

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) – це Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).

Цей документ є обов'язковим для:

встановлення причинного зв'язку поранення під час ВЛЕ;

призначення виплат, зокрема ОГД при встановленні інвалідності;

підтвердження права на додаткову винагороду та допомогу від територіальних громад;

оскарження постанов ВЛК у частині встановленого причинного зв’язку.

На що звернути увагу під час оформлення

У довідці перевіряють:

правильність персональних даних;

дати отримання травми (поранення, контузії або каліцтва);

повноту зазначення ушкоджень та обставин їх отримання — усі види та локалізація ушкоджень мають бути відображені;

формулювання обставин має відповідати дійсності та співставлятись з іншими документами (журнал бойових дій, ПМК, дані службового розслідування тощо).

У Міноборони звертають увагу на необхідність застосування у довідці формулювань обставин у відповідності до описів причинних звʼязків травм (поранень, контузій, каліцтв) у пункті 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Важливо. Довідка повинна містити пряму вказівку на те, що поранення не пов'язане із вчиненням кримінального або адміністративного правопорушення, не є наслідком дій в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, а також не є навмисним заподіянням тілесних ушкоджень самому собі. Без цього формулювання пакет документів на ОГД повертають на доопрацювання.

Хто і як встановлює причинний зв'язок

Причинний зв'язок між пораненням і виконанням військової служби встановлює виключно ВЛК – відповідно до абзацу першого пункту 1.2 глави 1 розділу І Положення про ВЛЕ в ЗСУ. Ні командир, ні начальник медичної служби військової частини, ні кадрова служба цього зробити не можуть. Командир тільки оформлює довідку про обставини травми – документ, на підставі якого ВЛК ухвалює рішення.

Порядок оформлення довідки залежить від обставин події:

Поранення від дій противника – службове розслідування не проводиться. Збираються наявні дані (первинна медична картка, журнал бойових дій, накази про участь у бойових діях тощо), готується рапорт по команді для видання наказу командира, на підставі якого оформлюється довідка про обставини травми в системі електронного документообігу (СЕДО) і передається до кабінету ВЛК або до закладу охорони здоровʼя. Військовослужбовцю видається паперова копія електронного документа.

Подія без впливу противника – проводиться обов'язкове службове розслідування відповідно до Інструкції МО № 332 від 27.10.2021, складаються акт розслідування та акт про нещасний випадок. Далі – той самий порядок: рапорт, наказ, довідка про обставини травми в СЕДО, копія на руки.

Довідка про безпосередню участь у бойових діях

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України – оформлюється за формою Додатку 6 до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами).

Цей документ необхідний для:

отримання статусу учасника бойових дій (УБД);

встановлення звʼязку захворювання із захистом Батьківщини під час ВЛЕ.

Довідку оформлює військова частина. Якщо командир не подав необхідні документи до комісії, військовослужбовець має право ініціювати цей процес самостійно відповідно до вимог Порядку № 413.

Документи, які мають бути у пораненого військовослужбовця

Як зберігати документи і що робити при виявленні помилок

Усі медичні та адміністративні документи, отримані в процесі лікування, доцільно зберігати в оригіналах і завчасно виготовляти копії. Перелік документів, який знадобиться надалі:

військово-обліковий документ;

первинна медична картка;

виписки з медичних карт за кожен період стаціонарного лікування;

довідка про обставини травми (Додаток 5 до Наказу МО № 402);

довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до Постанови КМУ № 413);

витяг з облікової документації (Форма 12).

Якщо в документах виявлено помилку (невірна дата, неповний діагноз, некоректне формулювання обставин), її виправляють через медичний заклад, військову частину або ТЦК та СП до подання пакета документів на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат. Виправлення після подання пакета – можливе, але потребує більше часу.

Якщо на час встановлення причинного звʼязку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання були відсутні необхідні документи, а пізніше вони зʼявилися, то можна направити до штатної ВЛК заяву з проханням повторно встановити звʼязок, додавши до заяви відповідні документи.

Оскарження рішення ВЛК

Якщо військовослужбовець не погоджується з постановою ВЛК – зокрема з визначеним причинним зв'язком – він має право оскаржити її у вищій за рівнем ВЛК або в судовому порядку. Строк оскарження – 30 днів з дати прийняття рішення.

Нагадаємо, що Велика Палата Верховного Суду розглянула зразкову справу 280/8933/24 про стягнення компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати грошового забезпечення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.