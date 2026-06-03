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Ціни на нафту зростають третій день поспіль на тлі зупинки переговорів між США та Іраном

11:47, 3 червня 2026
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Ринки реагують на те, що переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут.
Ціни на нафту зростають третій день поспіль на тлі зупинки переговорів між США та Іраном
Фото: reuters.com
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Світові ціни на нафту зростають третій день поспіль на тлі нових бойових дій у Перській затоці та зупинки мирних переговорів між США та Іраном. Водночас інвестори уважно стежать за економічними показниками США, які можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи, пише Reuters.

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Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 1% — до 94,74 долара за барель. Долар досяг рівня 160 єн, після чого зупинився, оскільки трейдери почали побоюватися можливого втручання японської влади на валютному ринку.

Ф’ючерси на індекс S&P 500 залишилися без змін, а європейські ф’ючерси втратили 0,1%. Водночас бум навколо штучного інтелекту продовжив підтримувати азійські ринки: фондові індекси Тайваню та Японії досягли рекордних максимумів. Біржі Південної Кореї були зачинені.

Американські військові повідомили, що ракетні удари Ірану по Бахрейну, Кувейту та інших регіональних цілях були або відбиті, або не досягли цілей, тоді як дипломатичні зусилля між Вашингтоном і Тегераном практично не просунулися вперед.

Минулого тижня Іран і США заявили про досягнення попередньої домовленості щодо припинення війни, однак остаточну угоду сторони досі не підписали.

«Минулого тижня ринки були переконані, що сторони наближаються до певного меморандуму про взаєморозуміння. Зараз ситуація виглядає більш нестабільною», — зазначив керівник досліджень брокерської компанії Pepperstone Кріс Вестон.

За його словами, це свідчить про те, що сторони повертаються до переговорів із меншими шансами на швидке досягнення домовленостей, а інвестори поступово відмовляються від попередніх оптимістичних ставок.

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США Іран

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