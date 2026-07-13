Не всі подарунки оподатковуються: хто має платити та які існують ліміти

Правило застосовується до предметів і товарів, сертифікатів, призів тощо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні не всі подарунки підлягають оподаткуванню. Розмір податку залежить від вартості подарунка та того, хто саме його зробив.

Згідно зі статтею 165 Податкового кодексу України, до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи не включається вартість подарунків у частині, що не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

У 2026 році неоподатковувана сума становить 2 161,75 грн. Якщо вартість подарунка не перевищує цей розмір, декларувати його та сплачувати податок не потрібно.

Пільга поширюється на предмети, товари, сертифікати, призи та інші подарунки. Водночас вона не застосовується до грошових подарунків — кошти оподатковуються на загальних підставах незалежно від суми.

Розмір податкового зобов’язання залежить від статусу дарувальника. Якщо подарунок отримано від члена сім’ї першого та другого ступеня споріднення — дітей, чоловіка або дружини, батьків, рідних братів і сестер, бабусі чи дідуся — ставка податку становить 0%.

У разі отримання подарунка від сторонньої особи або далекого родича застосовується ставка 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Якщо подарунок надійшов від нерезидента України, отримувач має сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

У більшості випадків обов’язок щодо декларування доходу та сплати податку покладається на отримувача подарунка. Якщо ж подарунок надає юридична особа, фізична особа-підприємець або компанія своєму працівнику, податковим агентом виступає роботодавець. Саме він має виконати вимоги податкового законодавства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», іноземці, які отримують у спадщину або в дарунок майно від громадян України, мають враховувати особливі правила оподаткування. Перед оформленням спадщини чи договору дарування необхідно не лише сплатити податки, а й підтвердити це документально. Інакше нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину або посвідчити договір дарування.

Відповідно до пункту 174.6 статті 174 Податкового кодексу України подарунок у вигляді майна, який нерезидент отримує від резидента України, оподатковується за тими самими правилами, що й спадщина.