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В Украине расширился «белый список» — более 9 тысяч предприятий признаны добросовестными налогоплательщиками

11:11, 3 июня 2026
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Число участников увеличилось на 260 предприятий, что свидетельствует о повышении уровня добровольной уплаты налогов.
В Украине расширился «белый список» — более 9 тысяч предприятий признаны добросовестными налогоплательщиками
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Государственная налоговая служба Украины утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май. В него включено 9 251 субъект хозяйствования. Об этом сообщили в ГНС.

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По сравнению с предыдущим перечнем количество таких плательщиков увеличилось на 260 субъектов хозяйствования, или почти на 3%, что, по данным службы, свидетельствует о росте количества предприятий, которые работают прозрачно и добросовестно выполняют налоговые обязательства.

В структуре перечня:

  • 8 673 юридических лица, среди них:
  • 4 788 — юридических лиц на общей системе налогообложения,
  • 476 — резидентов Дия Сити,
  • 1 689 — юридических лиц — плательщиков единого налога III группы,
  • 1 720 — юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.

Также в перечень включены 578 физических лиц-предпринимателей, в частности:

  • 71 — ФЛП на общей системе налогообложения,
  • 507 — ФЛП — плательщиков единого налога III группы.

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налоговая Украина ГНС налоги

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