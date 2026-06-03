В Украине расширился «белый список» — более 9 тысяч предприятий признаны добросовестными налогоплательщиками
Государственная налоговая служба Украины утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май. В него включено 9 251 субъект хозяйствования. Об этом сообщили в ГНС.
По сравнению с предыдущим перечнем количество таких плательщиков увеличилось на 260 субъектов хозяйствования, или почти на 3%, что, по данным службы, свидетельствует о росте количества предприятий, которые работают прозрачно и добросовестно выполняют налоговые обязательства.
В структуре перечня:
- 8 673 юридических лица, среди них:
- 4 788 — юридических лиц на общей системе налогообложения,
- 476 — резидентов Дия Сити,
- 1 689 — юридических лиц — плательщиков единого налога III группы,
- 1 720 — юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.
Также в перечень включены 578 физических лиц-предпринимателей, в частности:
- 71 — ФЛП на общей системе налогообложения,
- 507 — ФЛП — плательщиков единого налога III группы.
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