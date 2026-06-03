В Украине расширился «белый список» — более 9 тысяч предприятий признаны добросовестными налогоплательщиками

Число участников увеличилось на 260 предприятий, что свидетельствует о повышении уровня добровольной уплаты налогов.

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Государственная налоговая служба Украины утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май. В него включено 9 251 субъект хозяйствования. Об этом сообщили в ГНС.

По сравнению с предыдущим перечнем количество таких плательщиков увеличилось на 260 субъектов хозяйствования, или почти на 3%, что, по данным службы, свидетельствует о росте количества предприятий, которые работают прозрачно и добросовестно выполняют налоговые обязательства.

В структуре перечня:

8 673 юридических лица, среди них:

4 788 — юридических лиц на общей системе налогообложения,

476 — резидентов Дия Сити,

1 689 — юридических лиц — плательщиков единого налога III группы,

1 720 — юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.

Также в перечень включены 578 физических лиц-предпринимателей, в частности:

71 — ФЛП на общей системе налогообложения,

507 — ФЛП — плательщиков единого налога III группы.

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