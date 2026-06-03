В Україні розширився «білий список» – понад 9 тисяч бізнесів визнані сумлінними платниками податків
Державна податкова служба України затвердила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень. До нього включено 9 251 суб’єкт господарювання. Про це повідомили в ДПС.
Порівняно з попереднім переліком кількість таких платників збільшилася на 260 суб’єктів господарювання, або майже на 3%, що, за даними служби, свідчить про зростання кількості бізнесів, які працюють прозоро та сумлінно виконують податкові зобов’язання.
У структурі переліку:
- 8 673 юридичні особи, серед них:
- 4 788 — юридичних осіб на загальній системі оподаткування,
- 476 — резидентів Дія Сіті,
- 1 689 — юридичних осіб — платників єдиного податку ІІІ групи,
- 1 720 — юридичних осіб — платників єдиного податку IV групи.
Також до переліку включено 578 фізичних осіб-підприємців, зокрема:
- 71 — ФОП на загальній системі оподаткування,
- 507 — ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.