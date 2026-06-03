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В Україні розширився «білий список» – понад 9 тисяч бізнесів визнані сумлінними платниками податків

11:11, 3 червня 2026
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Кількість учасників зросла на 260 підприємств, що свідчить про підвищення рівня добровільної сплати податків.
В Україні розширився «білий список» – понад 9 тисяч бізнесів визнані сумлінними платниками податків
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Державна податкова служба України затвердила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень. До нього включено 9 251 суб’єкт господарювання. Про це повідомили в ДПС.

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Порівняно з попереднім переліком кількість таких платників збільшилася на 260 суб’єктів господарювання, або майже на 3%, що, за даними служби, свідчить про зростання кількості бізнесів, які працюють прозоро та сумлінно виконують податкові зобов’язання.

У структурі переліку:

  • 8 673 юридичні особи, серед них:
  • 4 788 — юридичних осіб на загальній системі оподаткування,
  • 476 — резидентів Дія Сіті,
  • 1 689 — юридичних осіб — платників єдиного податку ІІІ групи,
  • 1 720 — юридичних осіб — платників єдиного податку IV групи.

Також до переліку включено 578 фізичних осіб-підприємців, зокрема:

  • 71 — ФОП на загальній системі оподаткування,
  • 507 — ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи.

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податкова Україна ДПС податки

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