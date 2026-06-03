Контроль за ЖКХ, благоустройством и бюджетом громады: для домовых комитетов готовят новые возможности

Домовые и уличные комитеты могут стать активными участниками распределения ресурсов, благоустройства и контроля качества услуг в громадах.

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Домовые, уличные и квартальные комитеты могут получить новые возможности для влияния на жизнь своих громад. В Верховной Раде предлагают обновить правила деятельности органов самоорганизации населения, упростить их создание, предоставить больше инструментов для взаимодействия с местной властью, а также ввести дополнительные требования к прозрачности их работы. Среди прочего, такие органы смогут принимать более активное участие в благоустройстве территорий, контроле качества коммунальных услуг, реализации местных проектов и представлении интересов жителей перед органами власти.

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрел законопроект №15165 об улучшении правовых условий деятельности органов самоорганизации населения и поддержал предложение об обязательном обнародовании и регулярном обновлении публичной информации об их деятельности в формате открытых данных. Соответствующие рекомендации предложено учесть при доработке документа.

Что предлагает законопроект

Законопроект предусматривает новую редакцию Закона «Об органах самоорганизации населения» и изменения в ряд других законодательных актов. Документ направлен на модернизацию деятельности домовых, уличных, квартальных комитетов, комитетов жилых комплексов, микрорайонов, сел и поселков.

Проект определяет орган самоорганизации населения как представительный орган, который создается жителями части территориальной громады для решения вопросов местного значения. Такие органы остаются составной частью системы местного самоуправления и формой непосредственного участия жителей в управлении делами громады.

Как будут создаваться органы самоорганизации населения

Документ устанавливает детальный порядок создания ОСН через собрания или конференции жителей. Предусматривается возможность создания таких органов как без статуса юридического лица, так и со статусом юридического лица. Для этого необходимо провести собрание жителей, утвердить положение об органе, определить территорию его деятельности, избрать руководящий состав и обратиться в местный совет за разрешением на создание.

В то же время законопроект вводит требования к кандидатам. В состав органов самоорганизации населения не смогут избираться лица с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, коррупционные правонарушения, преступления против избирательных прав граждан либо основ национальной безопасности Украины.

Какие полномочия получат домовые и уличные комитеты

Законопроект позволяет органам самоорганизации населения:

представлять интересы жителей перед местными советами и их исполнительными органами;

вносить предложения к местным программам развития и бюджетам;

участвовать в благоустройстве территорий;

контролировать качество предоставления коммунальных услуг;

помогать социально уязвимым категориям населения;

содействовать мероприятиям гражданской защиты и территориальной обороны;

инициировать общественные слушания и другие формы участия жителей в местном самоуправлении;

участвовать в обсуждении градостроительной документации.

Передача полномочий и средств от местных советов

Отдельный блок изменений касается возможности передачи органам самоорганизации населения части собственных полномочий исполнительных органов местных советов. Речь идет о полномочиях, которые могут передаваться на основании договора вместе с финансированием и имуществом, необходимыми для их выполнения.

В то же время законопроект прямо запрещает передавать ОСН полномочия, относящиеся к исключительной компетенции местных советов либо делегированные государством.

Открытые данные и новые требования к прозрачности

Комитет по вопросам цифровой трансформации поддержал необходимость обнародования и регулярного обновления информации о деятельности органов самоорганизации населения в формате открытых данных.

Кроме того, сам законопроект устанавливает требования к публичности работы ОСН. Органы самоорганизации населения должны информировать жителей о своем местонахождении, графике работы, объеме полученных полномочий, средств и имущества, а также не реже одного раза в год отчитываться о своей деятельности, использовании бюджетных средств и реализованных проектах. Соответствующая информация должна публиковаться на официальных сайтах местных советов и информационных ресурсах ОСН.

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