Контроль за ЖКГ, благоустроєм і бюджетом громади: для будинкових комітетів готують нові можливості

Будинкові та вуличні комітети можуть стати активними учасниками розподілу ресурсів, благоустрою та контролю за якістю послуг у громадах.

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Будинкові, вуличні та квартальні комітети можуть отримати нові можливості для впливу на життя своїх громад. У Верховній Раді пропонують оновити правила діяльності органів самоорганізації населення, спростити їх створення, надати більше інструментів для взаємодії з місцевою владою, а також запровадити додаткові вимоги до прозорості їхньої роботи. Серед іншого, такі органи зможуть брати активнішу участь у благоустрої територій, контролі якості комунальних послуг, реалізації місцевих проєктів та представництві інтересів мешканців перед органами влади.

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації розглянув законопроєкт №15165 щодо покращення правових умов діяльності органів самоорганізації населення та підтримав пропозицію про обов’язкове оприлюднення і регулярне оновлення публічної інформації про їхню діяльність у форматі відкритих даних. Відповідні рекомендації запропоновано врахувати під час доопрацювання документа.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає нову редакцію Закону «Про органи самоорганізації населення» та зміни до низки інших законодавчих актів. Документ спрямований на модернізацію діяльності будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів житлових комплексів, мікрорайонів, сіл і селищ.

Проєкт визначає орган самоорганізації населення як представницький орган, який створюється жителями частини територіальної громади для вирішення питань місцевого значення. Такі органи залишаються складовою системи місцевого самоврядування та формою безпосередньої участі мешканців в управлінні справами громади.

Як створюватимуть органи самоорганізації населення

Документ встановлює детальний порядок створення ОСН через збори або конференції жителів. Передбачається можливість створення таких органів як без статусу юридичної особи, так і зі статусом юридичної особи. Для цього необхідно провести збори мешканців, затвердити положення про орган, визначити його територію діяльності, обрати керівний склад і звернутися до місцевої ради за дозволом на створення.

Водночас законопроєкт запроваджує вимоги до кандидатів. До складу органів самоорганізації населення не зможуть обиратися особи з непогашеною судимістю за тяжкі та особливо тяжкі злочини, корупційні правопорушення, злочини проти виборчих прав громадян або основ національної безпеки України.

Які повноваження отримають будинкові та вуличні комітети

Законопроєкт дозволяє органам самоорганізації населення:

представляти інтереси жителів перед місцевими радами та їх виконавчими органами;

подавати пропозиції до місцевих програм розвитку та бюджетів;

брати участь у благоустрої територій;

контролювати якість надання комунальних послуг;

допомагати соціально вразливим категоріям населення;

сприяти заходам цивільного захисту та територіальної оборони;

ініціювати громадські слухання та інші форми участі мешканців у місцевому самоврядуванні;

брати участь в обговоренні містобудівної документації.

Передача повноважень і коштів від місцевих рад

Окремий блок змін стосується можливості передачі органам самоорганізації населення частини власних повноважень виконавчих органів місцевих рад. Йдеться про повноваження, які можуть передаватися на підставі договору разом із фінансуванням та майном, необхідними для їх виконання.

Водночас законопроєкт прямо забороняє передавати ОСН повноваження, що належать до виключної компетенції місцевих рад або делеговані державою.

Відкриті дані та нові вимоги до прозорості

Комітет з питань цифрової трансформації підтримав необхідність оприлюднення та регулярного оновлення інформації про діяльність органів самоорганізації населення у форматі відкритих даних.

Крім того, сам законопроєкт встановлює вимоги до публічності роботи ОСН. Органи самоорганізації населення повинні інформувати жителів про своє місцезнаходження, графік роботи, обсяг отриманих повноважень, коштів і майна, а також не рідше одного разу на рік звітувати про свою діяльність, використання бюджетних коштів та реалізовані проєкти. Відповідна інформація має публікуватися на офіційних сайтах місцевих рад та інформаційних ресурсах ОСН.

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