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Совет судей рассмотрит вопрос о созыве XXI внеочередного съезда судей

11:53, 3 июня 2026
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Совет судей также рассмотрит вопрос об утверждении общих критериев оценки соответствия и обоснованности решений собраний судей относительно необходимости увеличения количества помощников судей.
Совет судей рассмотрит вопрос о созыве XXI внеочередного съезда судей
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В пятницу, 5 июня, состоится заседание Совета судей.

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На повестку дня вынесены три вопроса:

  1. О созыве XXI внеочередного съезда судей Украины.
  2. Об обращении в Высший совет правосудия с предложением рассмотреть вопрос о начале отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
  3. Об утверждении общих критериев оценки соответствия и обоснованности решений собраний судей относительно необходимости увеличения количества помощников судей.

Заседание Совета судей Украины состоится в 10:00 5 июня 2026 года в помещении Государственной судебной администрации Украины (г. Киев, ул. Липская, 18/5) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

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судья РСУ

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