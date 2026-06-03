Совет судей рассмотрит вопрос о созыве XXI внеочередного съезда судей

Совет судей также рассмотрит вопрос об утверждении общих критериев оценки соответствия и обоснованности решений собраний судей относительно необходимости увеличения количества помощников судей.

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В пятницу, 5 июня, состоится заседание Совета судей.

На повестку дня вынесены три вопроса:

О созыве XXI внеочередного съезда судей Украины. Об обращении в Высший совет правосудия с предложением рассмотреть вопрос о начале отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об утверждении общих критериев оценки соответствия и обоснованности решений собраний судей относительно необходимости увеличения количества помощников судей.

Заседание Совета судей Украины состоится в 10:00 5 июня 2026 года в помещении Государственной судебной администрации Украины (г. Киев, ул. Липская, 18/5) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

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