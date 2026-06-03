Совет судей рассмотрит вопрос о созыве XXI внеочередного съезда судей
11:53, 3 июня 2026
Совет судей также рассмотрит вопрос об утверждении общих критериев оценки соответствия и обоснованности решений собраний судей относительно необходимости увеличения количества помощников судей.
В пятницу, 5 июня, состоится заседание Совета судей.
На повестку дня вынесены три вопроса:
- О созыве XXI внеочередного съезда судей Украины.
- Об обращении в Высший совет правосудия с предложением рассмотреть вопрос о начале отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
- Об утверждении общих критериев оценки соответствия и обоснованности решений собраний судей относительно необходимости увеличения количества помощников судей.
Заседание Совета судей Украины состоится в 10:00 5 июня 2026 года в помещении Государственной судебной администрации Украины (г. Киев, ул. Липская, 18/5) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
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