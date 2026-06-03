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До 129 тисяч гривень компенсації – як отримати кошти за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю

12:23, 3 червня 2026
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Програма компенсацій покриває витрати на меблі, техніку та спеціальне обладнання для працівників з інвалідністю.
До 129 тисяч гривень компенсації – як отримати кошти за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю
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Держава підтримує роботодавців, самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців з інвалідністю, зокрема ветеранів і ветеранок, які повертаються до цивільного життя після поранень. Як пояснює Міністерство юстиції України, одним із інструментів цієї політики є компенсація витрат на облаштування робочих місць. Вона спрямована на сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю та підтримку роботодавців у створенні інклюзивних умов праці.

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В Україні така компенсація передбачена для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, а також для самозайнятих осіб і ФОП, які мають інвалідність.

Подати заяву можна онлайн через портал «Дія» або особисто в центрі зайнятості за місцем провадження діяльності. Кошти перераховуються після ухвалення рішення щодо заявки. Подати її необхідно протягом 180 днів після працевлаштування особи з інвалідністю або відновлення її діяльності після проходження військової служби. Розгляд заяви триває до 13 робочих днів, послуга є безоплатною.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності: для осіб з інвалідністю I групи — до 15 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2026 року — 129 705 гривень), для осіб з інвалідністю II групи — до 10 мінімальних заробітних плат (86 470 гривень).

Компенсація покриває фактичні витрати на придбання обладнання для облаштування робочого місця. До таких витрат належать меблі, освітлення, офісна техніка, інструменти, засоби пересування, програмне забезпечення, обладнання для комунікації, а також рішення для безпеки та підтримки здоров’я.

Виплата надається одноразово для конкретного робочого місця. У разі зміни місця роботи повторна компенсація не передбачена. Водночас самозайняті особи та ФОП з інвалідністю можуть отримати відшкодування за облаштування власного робочого місця.

У Мін’юсті зазначають, що цей механізм є інструментом державної політики безбар’єрності. Він сприяє інтеграції людей з інвалідністю в економічне життя, відновленню професійної діяльності, започаткуванню та розвитку власної справи. Для бізнесу це можливість створювати інклюзивні робочі простори без надмірного фінансового навантаження, що сприяє формуванню більш доступного та рівного суспільства.

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компенсація інвалідність

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