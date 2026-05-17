У Дніпрі чоловік порізав військовослужбовців ТЦК у службовому бусі

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка, який під час заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних завдав ножових поранень представникам ТЦК.

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра розглянув кримінальне провадження щодо чоловіка, обвинуваченого у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ними службових обов’язків. Суд дослідив обставини нападу на представників ТЦК та СП під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у період дії воєнного стану.

Суть справи № 199/1934/26

Суд встановив, що 25 грудня 2025 року військовослужбовці Амур-Нижньодніпровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з працівницею поліції здійснювали заходи з оповіщення військовозобов’язаних у місті Дніпрі. Під час перевірки військово-облікових документів чоловік відмовився назвати свої анкетні дані та надати документи для перевірки. Після цього було прийнято рішення про його доставлення до територіального центру комплектування для встановлення особи та перевірки військово-облікових даних.

Чоловіка помістили до службового автомобіля Renault Master, у салоні якого перебували військовослужбовці ТЦК та СП. Як встановив суд, перебуваючи у транспортному засобі та усвідомлюючи, що перед ним військовослужбовці, які виконують службові обов’язки, обвинувачений підняв предмет, схожий на ніж, та завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям. Один із потерпілих отримав проникаюче колото-різане поранення черева з ушкодженням тонкої кишки та внутрішньочеревною кровотечею, а також інші ножові поранення. Інший потерпілий отримав колото-різані поранення кінцівок та стегна з ушкодженням великої підшкірної вени. Відповідно до висновків судово-медичних експертиз, частина тілесних ушкоджень була віднесена до тяжких як небезпечних для життя в момент заподіяння.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Він пояснив, що після спілкування з працівниками ТЦК та поліцейською його силоміць помістили до службового автомобіля. За словами обвинуваченого, у салоні автомобіля він запанікував та, намагаючись вибратися, схопив ніж і почав хаотично наносити удари військовослужбовцям. Також він повідомив, що щиро шкодує про вчинене та вживає заходів для відшкодування шкоди потерпілим.

Позиція потерпілих

Потерпілі військовослужбовці підтвердили, що входили до складу мобільної групи оповіщення та діяли відповідно до наказів про проведення мобілізаційних заходів. Вони пояснили, що після відмови чоловіка надати документи було ухвалене рішення про його доставлення до ТЦК та СП. У салоні службового автомобіля чоловік раптово дістав ніж та почав наносити удари. Потерпілі також підтвердили проходження стаціонарного лікування та реабілітації після отриманих поранень. При цьому вони повідомили суду про примирення з обвинуваченим та відсутність наполягання на суворому покаранні.

Суд дослідив протоколи огляду місця події, відеозаписи з бодікамер поліцейських і працівників ТЦК, висновки судово-медичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших експертиз. На відеозаписах зафіксовано момент застосування фізичного впливу до чоловіка для поміщення його до службового автомобіля, а також подальші події у салоні мікроавтобуса після ножового нападу. Експертизи підтвердили наявність тяжких тілесних ушкоджень у потерпілих, а також походження слідів та речових доказів, вилучених під час слідчих дій.

Рішення суду

Оцінюючи докази, суд дійшов висновку, що показання потерпілих є логічними, послідовними та узгоджуються з письмовими доказами, висновками експертиз, відеозаписами та іншими матеріалами кримінального провадження. Суд визнав доведеним, що обвинувачений умисно заподіяв тяжкі тілесні ушкодження службовим особам у зв’язку з їхньою службовою діяльністю. Його дії були кваліфіковані за частиною третьою статті 350 Кримінального кодексу України.

Призначаючи покарання, суд врахував характер і ступінь тяжкості кримінального правопорушення, вчинення злочину в умовах воєнного стану, а також те, що потерпілі є військовослужбовцями, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України та мають бойові поранення. Водночас суд врахував визнання вини обвинуваченим, його каяття, часткове відшкодування шкоди та позицію потерпілих, які не наполягали на суворому покаранні.Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 350 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Суд зазначив, що не вбачає підстав для застосування статей 69 та 75 КК України і дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. При цьому суд врахував позицію потерпілих, які пробачили обвинуваченого та не наполягали на суворому покаранні, а також відсутність обставин, що обтяжують покарання.

