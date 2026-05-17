В Днепре мужчина порезал военнослужащих ТЦК в служебном бусе

17:41, 17 мая 2026
Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину, который во время мероприятий по оповещению военнообязанных нанес ножевые ранения представителям ТЦК.
Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра рассмотрел уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки во время исполнения ими служебных обязанностей. Суд исследовал обстоятельства нападения на представителей ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в период действия военного положения.

Суть дела № 199/1934/26

Суд установил, что 25 декабря 2025 года военнослужащие Амур-Нижнеднепровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с сотрудницей полиции проводили мероприятия по оповещению военнообязанных в городе Днепре. Во время проверки военно-учетных документов мужчина отказался назвать свои анкетные данные и предоставить документы для проверки. После этого было принято решение о его доставлении в территориальный центр комплектования для установления личности и проверки военно-учетных данных.

Мужчину поместили в служебный автомобиль Renault Master, в салоне которого находились военнослужащие ТЦК и СП. Как установил суд, находясь в транспортном средстве и осознавая, что перед ним военнослужащие, исполняющие служебные обязанности, обвиняемый поднял предмет, похожий на нож, и нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Один из потерпевших получил проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением тонкой кишки и внутрибрюшным кровотечением, а также другие ножевые ранения. Другой потерпевший получил колото-резаные ранения конечностей и бедра с повреждением большой подкожной вены. Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, часть телесных повреждений была отнесена к тяжким как опасным для жизни в момент причинения.

В судебном заседании обвиняемый признал вину. Он пояснил, что после общения с сотрудниками ТЦК и полицейской его силой поместили в служебный автомобиль. По словам обвиняемого, в салоне автомобиля он запаниковал и, пытаясь выбраться, схватил нож и начал хаотично наносить удары военнослужащим. Также он сообщил, что искренне сожалеет о содеянном и принимает меры для возмещения ущерба потерпевшим.

Позиция потерпевших

Потерпевшие военнослужащие подтвердили, что входили в состав мобильной группы оповещения и действовали в соответствии с приказами о проведении мобилизационных мероприятий. Они пояснили, что после отказа мужчины предоставить документы было принято решение о его доставлении в ТЦК и СП. В салоне служебного автомобиля мужчина внезапно достал нож и начал наносить удары. Потерпевшие также подтвердили прохождение стационарного лечения и реабилитации после полученных ранений. При этом они сообщили суду о примирении с обвиняемым и отсутствии требований о назначении ему строгого наказания.

Суд исследовал протоколы осмотра места происшествия, видеозаписи с бодикамер полицейских и сотрудников ТЦК, выводы судебно-медицинских, дактилоскопических, трасологических и других экспертиз. На видеозаписях зафиксирован момент применения физического воздействия к мужчине для помещения его в служебный автомобиль, а также дальнейшие события в салоне микроавтобуса после ножевого нападения. Экспертизы подтвердили наличие тяжких телесных повреждений у потерпевших, а также происхождение следов и вещественных доказательств, изъятых во время следственных действий.

Решение суда

Оценивая доказательства, суд пришел к выводу, что показания потерпевших являются логичными, последовательными и согласуются с письменными доказательствами, выводами экспертиз, видеозаписями и другими материалами уголовного производства. Суд признал доказанным, что обвиняемый умышленно причинил тяжкие телесные повреждения должностным лицам в связи с их служебной деятельностью. Его действия были квалифицированы по части третьей статьи 350 Уголовного кодекса Украины.

Назначая наказание, суд учел характер и степень тяжести уголовного правонарушения, совершение преступления в условиях военного положения, а также то, что потерпевшие являются военнослужащими, принимавшими участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и имеющими боевые ранения. Вместе с тем суд учел признание вины обвиняемым, его раскаяние, частичное возмещение ущерба и позицию потерпевших, не настаивавших на строгом наказании. Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 350 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Суд отметил, что не усматривает оснований для применения статей 69 и 75 УК Украины и пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества. При этом суд учел позицию потерпевших, простивших обвиняемого и не настаивавших на строгом наказании, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

