ПФУ не витримує навантаження: українці масово скаржаться на збої та проблеми з виплатами

15:25, 17 травня 2026
У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що Пенсійний фонд України працює з надмірним навантаженням, через що українці дедалі частіше стикаються зі збоями електронних сервісів, чергами та затримками соціальних виплат.
Черги, збої в електронних сервісах і затримки виплат стали наслідком надмірного навантаження на Пенсійний фонд України. Про це повідомили у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначається, що за останні роки Пенсійний фонд фактично перетворився на головний центр майже всіх соціальних виплат у державі. Окрім пенсій, через ПФУ зараз оформлюють субсидії, допомогу ВПО, виплати сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю та інші види державної підтримки.

На практиці це призвело до серйозного перевантаження працівників і технічної системи Фонду. Особливо критичною ситуація стала на початку року, коли одночасно внутрішньо переміщені особи масово проходили обов’язкову ідентифікацію для продовження виплат, а також стартувала нова допомога для сімей з дітьми.

У комітеті наголосили, що проблема полягає не у працівниках ПФУ, а у запуску нових програм без належної підготовки. Часто нормативні акти ухвалюються в останній момент, після чого органи соцзахисту мають одразу забезпечити прийом заяв і виплати мільйонам людей без додаткового персоналу та технічних ресурсів.

Через це люди все частіше стикаються зі збоями електронних сервісів, помилками в системі та необхідністю по кілька разів подавати документи. Особливо гостро проблему, за словами голови комітету, відчули молоді матері під час оформлення допомоги по догляду за дитиною. Заявки через онлайн-сервіси нерідко «зависають», повертаються на доопрацювання або губляться, тому громадянам радять особисто звертатися до сервісних центрів.

Також повідомляється про випадки затримок пенсійних доплат у розмірі 1500 гривень. Окремо у комітеті звернули увагу на проблеми осіб з інвалідністю та родин, які здійснюють догляд за ними, адже для багатьох державна допомога є єдиним джерелом існування.

Щоб вирішити питання, людям доводиться стояти у багатогодинних чергах у сервісних центрах ПФУ, де спеціалісти працюють у перевантаженому режимі.

У податковому комітеті зазначили, що разом із розширенням функцій Пенсійного фонду виникає потреба у додатковому кадровому, фінансовому та технічному забезпеченні системи. Там наголосили, що стабільна робота сервісів і своєчасне опрацювання звернень є важливими для ефективного функціонування системи соціального захисту.

