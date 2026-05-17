ПФУ не витримує навантаження: українці масово скаржаться на збої та проблеми з виплатами

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що Пенсійний фонд України працює з надмірним навантаженням, через що українці дедалі частіше стикаються зі збоями електронних сервісів, чергами та затримками соціальних виплат.

Зазначається, що за останні роки Пенсійний фонд фактично перетворився на головний центр майже всіх соціальних виплат у державі. Окрім пенсій, через ПФУ зараз оформлюють субсидії, допомогу ВПО, виплати сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю та інші види державної підтримки.

На практиці це призвело до серйозного перевантаження працівників і технічної системи Фонду. Особливо критичною ситуація стала на початку року, коли одночасно внутрішньо переміщені особи масово проходили обов’язкову ідентифікацію для продовження виплат, а також стартувала нова допомога для сімей з дітьми.

У комітеті наголосили, що проблема полягає не у працівниках ПФУ, а у запуску нових програм без належної підготовки. Часто нормативні акти ухвалюються в останній момент, після чого органи соцзахисту мають одразу забезпечити прийом заяв і виплати мільйонам людей без додаткового персоналу та технічних ресурсів.

Через це люди все частіше стикаються зі збоями електронних сервісів, помилками в системі та необхідністю по кілька разів подавати документи. Особливо гостро проблему, за словами голови комітету, відчули молоді матері під час оформлення допомоги по догляду за дитиною. Заявки через онлайн-сервіси нерідко «зависають», повертаються на доопрацювання або губляться, тому громадянам радять особисто звертатися до сервісних центрів.

Також повідомляється про випадки затримок пенсійних доплат у розмірі 1500 гривень. Окремо у комітеті звернули увагу на проблеми осіб з інвалідністю та родин, які здійснюють догляд за ними, адже для багатьох державна допомога є єдиним джерелом існування.

Щоб вирішити питання, людям доводиться стояти у багатогодинних чергах у сервісних центрах ПФУ, де спеціалісти працюють у перевантаженому режимі.

У податковому комітеті зазначили, що разом із розширенням функцій Пенсійного фонду виникає потреба у додатковому кадровому, фінансовому та технічному забезпеченні системи. Там наголосили, що стабільна робота сервісів і своєчасне опрацювання звернень є важливими для ефективного функціонування системи соціального захисту.

