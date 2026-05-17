  В Украине

ПФУ не выдерживает нагрузки: украинцы массово жалуются на сбои и проблемы с выплатами

15:25, 17 мая 2026
В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили, что Пенсионный фонд Украины работает с чрезмерной нагрузкой, из-за чего украинцы все чаще сталкиваются с сбоями электронных сервисов, очередями и задержками социальных выплат.
Очереди, сбои в электронных сервисах и задержки выплат стали следствием чрезмерной нагрузки на Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщили в Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отмечается, что за последние годы Пенсионный фонд фактически превратился в главный центр почти всех социальных выплат в государстве. Помимо пенсий, через ПФУ сейчас оформляют субсидии, помощь ВПЛ, выплаты семьям с детьми, лицам с инвалидностью и другие виды государственной поддержки.

На практике это привело к серьезной перегрузке работников и технической системы Фонда. Особенно критической ситуация стала в начале года, когда одновременно внутренне перемещенные лица массово проходили обязательную идентификацию для продолжения выплат, а также стартовала новая помощь для семей с детьми.

В комитете подчеркнули, что проблема заключается не в работниках ПФУ, а в запуске новых программ без надлежащей подготовки. Часто нормативные акты принимаются в последний момент, после чего органы соцзащиты должны сразу обеспечить прием заявлений и выплаты миллионам людей без дополнительного персонала и технических ресурсов.

Из-за этого люди все чаще сталкиваются со сбоями электронных сервисов, ошибками в системе и необходимостью по несколько раз подавать документы. Особенно остро проблему, по словам главы комитета, почувствовали молодые матери при оформлении помощи по уходу за ребенком. Заявки через онлайн-сервисы нередко «зависают», возвращаются на доработку или теряются, поэтому гражданам советуют лично обращаться в сервисные центры.

Также сообщается о случаях задержек пенсионных доплат в размере 1500 гривен. Отдельно в комитете обратили внимание на проблемы лиц с инвалидностью и семей, которые осуществляют уход за ними, поскольку для многих государственная помощь является единственным источником существования.

Чтобы решить вопрос, людям приходится стоять в многочасовых очередях в сервисных центрах ПФУ, где специалисты работают в перегруженном режиме.

В налоговом комитете отметили, что вместе с расширением функций Пенсионного фонда возникает необходимость в дополнительном кадровом, финансовом и техническом обеспечении системы. Там подчеркнули, что стабильная работа сервисов и своевременная обработка обращений важны для эффективного функционирования системы социальной защиты.

