Чи винен курець у власній нікотиновій залежності: у США розгорівся гучний судовий спір

Суд вирішує, чи може тютюнова компанія зменшити компенсацію жінці з раком легенів, заявляючи, що вона сама відповідальна за своє куріння.

Фото: freestocks

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Гаваїв розглядає справу, яка може стати показовою для всієї тютюнової індустрії. Судді мають вирішити: чи може виробник сигарет зменшити компенсацію людині, яка захворіла через куріння, аргументуючи це тим, що курець сам обрав палити.

Позов подала мешканка Гаваїв Рамона Рікапор-Голл. Після того як у неї виявили рак легенів, вона звернулася до суду проти Philip Morris та інших виробників сигарет.

Жінка заявила, що тютюнові компанії десятиліттями приховували реальну шкоду куріння, применшували ризики та фактично формували у людей нікотинову залежність.

Присяжні погодилися з цими аргументами. Суд визнав компанію винною у введенні споживачів в оману та присудив жінці 14 мільйонів доларів — 6 мільйонів компенсації та ще 8 мільйонів штрафних виплат.

Але одночасно присяжні вирішили, що частина відповідальності лежить і на самій жінці, адже вона продовжувала курити. Через це суд скоротив компенсацію майже на 3 мільйони доларів. Тепер справа дійшла до Верховного суду штату, вказує Courthouse News.

У чому головна суперечка

Адвокати позивачки стверджують: не можна ставити на один рівень дії тютюнової індустрії та поведінку людини, яка стала залежною від сигарет.

Вони наголошують, що виробники роками спеціально створювали рекламу та маркетинг так, аби люди починали курити ще в молодому віці та не могли легко відмовитися від сигарет.

Тому, на думку сторони позивачки, несправедливо казати, що людина «сама винна» у своїй залежності.

Натомість представники тютюнової компанії заявляють: якщо людина свідомо курила, то присяжні мають право враховувати і її власну відповідальність.

Скандал із присяжними

Окремо компанія вимагає взагалі скасувати рішення суду та провести новий процес.

Причина — одна з присяжних під час розгляду справи самостійно знайшла в інтернеті інформацію про багатомільярдні виплати тютюнових компаній у США через попередні скандали.

Після цього вона заявила суду, що вже не може бути повністю неупередженою, і її усунули від процесу.

Адвокати компанії наполягають: суд мав детальніше перевірити, чи не дізналися про цю інформацію інші присяжні та чи не вплинуло це на їхнє рішення.

Судді навели приклад із домашнім насильством

Під час слухань одна із суддів поставила жорстке запитання представникам компанії. Вона навела приклад жертви домашнього насильства і запитала: чи можна зменшити компенсацію такій людині лише тому, що вона раніше не пішла від кривдника.

Представник компанії відповів, що остаточний розподіл відповідальності мають визначати саме присяжні.

Остаточного рішення Верховний суд Гаваїв поки не ухвалив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.