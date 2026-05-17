Виноват ли курильщик в собственной никотиновой зависимости: в США разгорелся громкий судебный спор

Суд решает, может ли табачная компания уменьшить компенсацию женщине с раком легких, заявляя, что она сама ответственна за свое курение.

Фото: freestocks

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Гавайев рассматривает дело, которое может стать показательным для всей табачной индустрии. Судьи должны решить: может ли производитель сигарет уменьшить компенсацию человеку, который заболел из-за курения, аргументируя это тем, что курильщик сам выбрал курить.

Иск подала жительница Гавайев Рамона Рикапор-Холл. После того как у нее обнаружили рак легких, она обратилась в суд против Philip Morris и других производителей сигарет.

Женщина заявила, что табачные компании десятилетиями скрывали реальный вред курения, преуменьшали риски и фактически формировали у людей никотиновую зависимость.

Присяжные согласились с этими аргументами. Суд признал компанию виновной во введении потребителей в заблуждение и присудил женщине 14 миллионов долларов — 6 миллионов компенсации и еще 8 миллионов штрафных выплат.

Но одновременно присяжные решили, что часть ответственности лежит и на самой женщине, ведь она продолжала курить. Из-за этого суд сократил компенсацию почти на 3 миллиона долларов. Теперь дело дошло до Верховного суда штата, указывает Courthouse News.

В чем главный спор

Адвокаты истицы утверждают: нельзя ставить на один уровень действия табачной индустрии и поведение человека, который стал зависимым от сигарет.

Они подчеркивают, что производители годами специально создавали рекламу и маркетинг так, чтобы люди начинали курить еще в молодом возрасте и не могли легко отказаться от сигарет.

Поэтому, по мнению стороны истицы, несправедливо говорить, что человек «сам виноват» в своей зависимости.

В свою очередь представители табачной компании заявляют: если человек сознательно курил, то присяжные имеют право учитывать и его собственную ответственность.

Скандал с присяжными

Отдельно компания требует вообще отменить решение суда и провести новый процесс.

Причина — одна из присяжных во время рассмотрения дела самостоятельно нашла в интернете информацию о многомиллиардных выплатах табачных компаний в США из-за предыдущих скандалов.

После этого она заявила суду, что уже не может быть полностью беспристрастной, и ее отстранили от процесса.

Адвокаты компании настаивают: суд должен был более подробно проверить, не узнали ли об этой информации другие присяжные и не повлияло ли это на их решение.

Судьи привели пример с домашним насилием

Во время слушаний одна из судей задала жесткий вопрос представителям компании. Она привела пример жертвы домашнего насилия и спросила: можно ли уменьшить компенсацию такому человеку только потому, что он раньше не ушел от обидчика.

Представитель компании ответил, что окончательное распределение ответственности должны определять именно присяжные.

Окончательного решения Верховный суд Гавайев пока не принял.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.