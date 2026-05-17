Як через суд оформити право власності на самочинний гараж: відмова ДАБІ не завжди перешкода

Зарічний районний суд міста Суми визнав право власності на самочинно збудований гараж, розташований на земельній ділянці, переданій для індивідуального гаражного будівництва.

Оформлення права власності на самочинно збудований гараж можливе через суд, якщо власник не зміг узаконити об’єкт в адміністративному порядку. У таких справах суди перевіряють, чи відповідає будівля вимогам законодавства, чи не порушує права інших осіб та чи є підстави для визнання права власності на нерухоме майно.

Зарічний районний суд міста Суми розглянув цивільну справу № 591/14411/25 за позовом до Краснопільської селищної ради про визнання права власності на самочинно збудований гараж. Суд досліджував, чи є правові підстави для визнання права власності на об’єкт нерухомого майна, збудований без належного оформлення дозвільної документації, але на земельній ділянці, що належить позивачу на праві власності та призначена для будівництва індивідуальних гаражів.

Суд розглянув питання щодо можливості застосування положень статті 376 Цивільного кодексу України про визнання права власності на самочинне будівництво, а також перевірив, чи порушує спірний об’єкт права інших осіб та чи відповідає він вимогам законодавства.

Фабула справи

Суд встановив, що рішенням виконавчого комітету Краснопільської селищної ради від 8 липня 2009 року позивачу було надано дозвіл на будівництво гаража та зобов’язано замовити проектно-кошторисну документацію і погодити її в установленому порядку. У подальшому було проведено розбивку під будівництво гаража та видано будівельний паспорт на забудову земельної ділянки.

Рішенням селищної ради від 21 січня 2010 року позивачу виділено земельну ділянку площею 92,4 кв.м для будівництва гаража із земель комунальної власності та дозволено укласти договір суперфіцію. На підставі цього рішення між позивачем та селищною радою був укладений договір суперфіцію, за умовами якого земельна ділянка передавалась у строкове платне користування для будівництва гаража.

Надалі рішенням селищної ради від 12 лютого 2020 року було затверджено проєкт землеустрою та передано позивачу у приватну власність земельну ділянку площею 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів із кадастровим номером 5922355100:01:008:0976. Право власності на земельну ділянку було зареєстровано у встановленому законом порядку.

Після отримання дозволу на будівництво позивач збудував гараж відповідно до будівельного паспорта. Для оформлення права власності на об’єкт у КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» був виготовлений технічний паспорт, у якому містилася відмітка про проведене технічне обстеження та підтверджувалася можливість надійної і безпечної експлуатації гаража.

У жовтні 2020 року позивач звернувся до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Сумській області щодо прийняття об’єкта в експлуатацію, однак отримав відмову. У відповіді ДАБІ зазначалося, що відсутні правові підстави для прийняття в експлуатацію самочинно побудованих гаражів, зведених на земельних ділянках із цільовим призначенням для індивідуального гаражного будівництва. Позивачу було рекомендовано звернутися до суду для вирішення питання про визнання права власності на гараж.

Відповідач у поданому відзиві підтвердив, що позивач є власником земельної ділянки, на якій розташований гараж, та зазначив, що у селищної ради відсутні докази порушення прав територіальної громади або інших осіб у зв’язку із будівництвом спірного об’єкта.

Правові висновки суду

Суд зазначив, що статтями 15 та 16 Цивільного кодексу України передбачено право особи на захист цивільного права та інтересу у разі їх порушення, невизнання або оспорювання.

Суд звернув увагу, що відповідно до статей 319, 321, 328, 373 ЦК України власник земельної ділянки має право використовувати її відповідно до цільового призначення, а право власності є непорушним і може набуватися на підставах, не заборонених законом.

Також суд послався на положення статті 376 ЦК України, згідно з якими об’єкт нерухомості вважається самочинним будівництвом, якщо він збудований без належного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, без затвердженого проєкту або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Суд навів правову позицію Верховного Суду України у справі № 6-1328цс15, відповідно до якої наявність хоча б однієї із ознак, передбачених частиною першою статті 376 ЦК України, свідчить про самочинний характер будівництва.

При цьому суд підкреслив, що відповідно до частини п’ятої статті 376 ЦК України на вимогу власника або користувача земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на самочинно збудоване нерухоме майно, якщо це не порушує права інших осіб.

Суд врахував, що земельна ділянка перебуває у приватній власності позивача та має цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, а технічне обстеження підтвердило можливість надійної та безпечної експлуатації об’єкта. Крім того, відповідач не заперечував проти задоволення позову та не надав доказів порушення прав інших осіб.

Аналізуючи норми цивільного законодавства, положення постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 6 та обставини справи, суд дійшов висновку, що законодавство передбачає можливість визнання права власності на самочинно збудоване майно у випадку, якщо будівництво не порушує права інших осіб, відповідає будівельним та іншим обов’язковим нормам, а судовий порядок є єдиним ефективним способом захисту прав особи.

Суд встановив, що спірний гараж не порушує прав інших осіб, а позивач не має іншої можливості оформити право власності на об’єкт, у зв’язку з чим дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Суд визнав за позивачем право власності на самочинно збудований гараж, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5922355100:01:008:0976.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м. Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

