Как через суд оформить право собственности на самовольно построенный гараж: отказ ГАСИ не всегда помеха

Заречный районный суд города Сумы признал право собственности на самовольно построенный гараж, расположенный на земельном участке, переданном для индивидуального гаражного строительства.

Оформление права собственности на самовольно построенный гараж возможно через суд, если собственник не смог узаконить объект в административном порядке. В таких делах суды проверяют, соответствует ли строение требованиям законодательства, не нарушает ли права других лиц и имеются ли основания для признания права собственности на недвижимое имущество.

Заречный районный суд города Сумы рассмотрел гражданское дело № 591/14411/25 по иску к Краснопольскому поселковому совету о признании права собственности на самовольно построенный гараж. Суд исследовал, имеются ли правовые основания для признания права собственности на объект недвижимого имущества, построенный без надлежащего оформления разрешительной документации, но на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности и предназначенном для строительства индивидуальных гаражей.

Суд рассмотрел вопрос о возможности применения положений статьи 376 Гражданского кодекса Украины о признании права собственности на самовольное строительство, а также проверил, нарушает ли спорный объект права других лиц и соответствует ли он требованиям законодательства.

Фабула дела

Суд установил, что решением исполнительного комитета Краснопольского поселкового совета от 8 июля 2009 года истцу было предоставлено разрешение на строительство гаража и возложена обязанность заказать проектно-сметную документацию и согласовать её в установленном порядке. В дальнейшем была проведена разбивка под строительство гаража и выдан строительный паспорт на застройку земельного участка.

Решением поселкового совета от 21 января 2010 года истцу был выделен земельный участок площадью 92,4 кв.м для строительства гаража из земель коммунальной собственности и разрешено заключить договор суперфиция. На основании этого решения между истцом и поселковым советом был заключён договор суперфиция, по условиям которого земельный участок передавался в срочное платное пользование для строительства гаража.

В дальнейшем решением поселкового совета от 12 февраля 2020 года был утверждён проект землеустройства и передан истцу в частную собственность земельный участок площадью 0,01 га для строительства индивидуальных гаражей с кадастровым номером 5922355100:01:008:0976. Право собственности на земельный участок было зарегистрировано в установленном законом порядке.

После получения разрешения на строительство истец построил гараж в соответствии со строительным паспортом. Для оформления права собственности на объект в КП «Сумское городское бюро технической инвентаризации» был изготовлен технический паспорт, в котором содержалась отметка о проведённом техническом обследовании и подтверждалась возможность надёжной и безопасной эксплуатации гаража.

В октябре 2020 года истец обратился в Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области по вопросу принятия объекта в эксплуатацию, однако получил отказ. В ответе ГАСИ указывалось, что отсутствуют правовые основания для принятия в эксплуатацию самовольно построенных гаражей, возведённых на земельных участках с целевым назначением для индивидуального гаражного строительства. Истцу было рекомендовано обратиться в суд для решения вопроса о признании права собственности на гараж.

Ответчик в поданном отзыве подтвердил, что истец является собственником земельного участка, на котором расположен гараж, и отметил, что у поселкового совета отсутствуют доказательства нарушения прав территориальной громады или иных лиц в связи со строительством спорного объекта.

Правовые выводы суда

Суд отметил, что статьями 15 и 16 Гражданского кодекса Украины предусмотрено право лица на защиту гражданского права и интереса в случае их нарушения, непризнания или оспаривания.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьями 319, 321, 328, 373 ГК Украины собственник земельного участка имеет право использовать его в соответствии с целевым назначением, а право собственности является неприкосновенным и может приобретаться на основаниях, не запрещённых законом.

Также суд сослался на положения статьи 376 ГК Украины, согласно которым объект недвижимости считается самовольным строительством, если он построен без надлежащего документа, дающего право выполнять строительные работы, без утверждённого проекта либо с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Суд привёл правовую позицию Верховного Суда Украины по делу № 6-1328цс15, согласно которой наличие хотя бы одного из признаков, предусмотренных частью первой статьи 376 ГК Украины, свидетельствует о самовольном характере строительства.

При этом суд подчеркнул, что в соответствии с частью пятой статьи 376 ГК Украины по требованию собственника или пользователя земельного участка суд может признать за ним право собственности на самовольно построенное недвижимое имущество, если это не нарушает права других лиц.

Суд учёл, что земельный участок находится в частной собственности истца и имеет целевое назначение для строительства индивидуальных гаражей, а техническое обследование подтвердило возможность надёжной и безопасной эксплуатации объекта. Кроме того, ответчик не возражал против удовлетворения иска и не предоставил доказательств нарушения прав других лиц.

Анализируя нормы гражданского законодательства, положения постановления Пленума ВССУ от 30 марта 2012 года № 6 и обстоятельства дела, суд пришёл к выводу, что законодательство предусматривает возможность признания права собственности на самовольно построенное имущество в случае, если строительство не нарушает права других лиц, соответствует строительным и иным обязательным нормам, а судебный порядок является единственным эффективным способом защиты прав лица.

Суд установил, что спорный гараж не нарушает прав других лиц, а истец не имеет иной возможности оформить право собственности на объект, в связи с чем пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

Суд признал за истцом право собственности на самовольно построенный гараж, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 5922355100:01:008:0976.

Решение суда вступает в законную силу после истечения срока для подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Сумской апелляционный суд через Заречный районный суд города Сумы в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

