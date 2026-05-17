Перевезення дітей в авто 2026: кому обов’язкове автокрісло і який штраф загрожує водіям

Водіям в Україні загрожує штраф до 850 грн за перевезення дітей без спеціальних засобів безпеки.

Дитяче автокрісло — це насамперед засіб захисту, а не елемент комфорту. Під час аварії правильно встановлена система безпеки допомагає суттєво знизити ризик серйозних травм для дитини.

Правила дорожнього руху України передбачають, що дітей зростом менше 150 см необхідно перевозити лише з використанням спеціальних дитячих утримуючих систем, які дозволяють правильно зафіксувати дитину ременями безпеки. Йдеться про автокрісла або бустери, підібрані відповідно до віку та ваги дитини.

Також ПДР встановлюють окремі вимоги щодо перевезення дітей на передньому сидінні автомобіля. Дитину до 3 років дозволено перевозити попереду лише у дитячому кріслі, встановленому проти напрямку руху, і тільки за умови вимкненої фронтальної подушки безпеки.

За порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відсутність автокрісла або іншої дитячої утримуючої системи тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень.

Якщо водія повторно протягом року зупинять за аналогічне порушення, сума штрафу збільшується до 850 гривень.

Після того як дитина досягає зросту 150 см або може безпечно користуватися штатними ременями безпеки автомобіля, використання автокрісла вже не є обов’язковим.

