Перевозка детей в авто 2026: кому обязательно автокресло и какой штраф грозит водителям

14:31, 17 мая 2026
Водителям в Украине грозит штраф до 850 грн за перевозку детей без специальных средств безопасности.
Детское автокресло – это прежде всего средство защиты, а не элемент комфорта. При аварии правильно установленная система безопасности помогает существенно снизить риск серьезных травм для ребенка.

Правила дорожного движения Украины предусматривают, что детей ростом менее 150 см необходимо перевозить только с использованием специальных детских удерживающих систем, позволяющих правильно зафиксировать ребенка ремнями безопасности. Речь идет об автокреслах или бустерах, подобраных в соответствии с возрастом и весом ребенка.

Также ПДД устанавливают отдельные требования по перевозке детей на переднем сиденье автомобиля. Ребенку до 3 лет разрешено перевозить впереди только в детском кресле, установленном против направления движения, и только при выключенной фронтальной подушки безопасности.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отсутствии автокресла или другой детской удерживающей системы влечет штраф в размере 510 гривен.

Если водитель повторно в течение года будет остановлен за аналогичное нарушение, сумма штрафа увеличивается до 850 гривен.

После того как ребенок достигает роста 150 см или может безопасно пользоваться штатными ремнями безопасности автомобиля, использование автокресла уже не обязательно.

