  1. У світі

Папа Римський створює у Ватикані комісію з питань штучного інтелекту

17:59, 17 травня 2026
Ватикан хоче, щоб Католицька церква сформувала власний підхід до використання штучного інтелекту.
Фото: EPA/UPG
Папа Римський Лев XIV оголосив про створення спеціальної комісії з питань штучного інтелекту у Ватикані. Новий орган координуватиме позицію та діяльність Католицької церкви щодо розвитку і використання технологій ШІ.

У Ватикані пояснили, що рішення ухвалене на тлі стрімкого поширення штучного інтелекту, його потенційного впливу на людей і людство загалом, а також через занепокоєння Церкви питаннями захисту людської гідності.

Politico вказує, що оголошення пролунало наступного дня після того, як Папа Римський підписав свою першу енцикліку — офіційне послання понтифіка до єпископів, у якому викладаються моральні та соціальні орієнтири Церкви.

Очікується, що документ, який мають оприлюднити найближчими тижнями, буде значною мірою присвячений саме етичним аспектам використання штучного інтелекту. За даними Ватикану, Папа розглядатиме тему ШІ в контексті соціального вчення Католицької церкви, яке охоплює питання праці, справедливості, миру та прав людини.

Папа Лев XIV вже не вперше публічно висловлюється щодо штучного інтелекту. Через кілька днів після обрання у травні 2025 року він заявив кардиналам, що Католицька церква має запропонувати світові «скарбницю свого соціального вчення» для реагування на виклики, які ШІ створює для людської гідності, справедливості та праці.

У червні 2025 року понтифік також попереджав про можливі ризики, пов’язані зі стрімким розвитком технологій штучного інтелекту. Водночас він визнавав і потенційну користь ШІ, але наголошував, що технології можуть використовуватися «заради егоїстичної вигоди» або для «розпалювання конфліктів і агресії».

Окрему увагу Папа приділив впливу штучного інтелекту на дітей та молодь.

«Усі ми, я переконаний, стурбовані дітьми та молодими людьми і можливими наслідками використання ШІ для їхнього інтелектуального та неврологічного розвитку. Молоді потрібно допомагати на шляху до зрілості та справжньої відповідальності, а не перешкоджати цьому», — заявив понтифік.

