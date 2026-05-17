Папа Римский создает в Ватикане комиссию по вопросам искусственного интеллекта

Ватикан хочет, чтобы Католическая церковь сформировала собственный подход к использованию искусственного интеллекта.

Фото: EPA/UPG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Папа Римский Лев XIV объявил о создании специальной комиссии по вопросам искусственного интеллекта в Ватикане. Новый орган будет координировать позицию и деятельность Католической церкви в отношении развития и использования технологий ИИ.

В Ватикане объяснили, что решение принято на фоне стремительного распространения искусственного интеллекта, его потенциального влияния на людей и человечество в целом, а также из-за обеспокоенности Церкви вопросами защиты человеческого достоинства.

Politico указывает, что объявление прозвучало на следующий день после того, как Папа Римский подписал свою первую энциклику — официальное послание понтифика епископам, в котором излагаются моральные и социальные ориентиры Церкви.

Ожидается, что документ, который должны обнародовать в ближайшие недели, будет в значительной степени посвящен именно этическим аспектам использования искусственного интеллекта. По данным Ватикана, Папа будет рассматривать тему ИИ в контексте социального учения Католической церкви, которое охватывает вопросы труда, справедливости, мира и прав человека.

Папа Лев XIV уже не впервые публично высказывается по поводу искусственного интеллекта. Через несколько дней после избрания в мае 2025 года он заявил кардиналам, что Католическая церковь должна предложить миру «сокровищницу своего социального учения» для реагирования на вызовы, которые ИИ создает для человеческого достоинства, справедливости и труда.

В июне 2025 года понтифик также предупреждал о возможных рисках, связанных со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. В то же время он признавал и потенциальную пользу ИИ, но подчеркивал, что технологии могут использоваться «ради эгоистической выгоды» или для «разжигания конфликтов и агрессии».

Отдельное внимание Папа уделил влиянию искусственного интеллекта на детей и молодежь.

«Все мы, я убежден, обеспокоены детьми и молодыми людьми и возможными последствиями использования ИИ для их интеллектуального и неврологического развития. Молодежи нужно помогать на пути к зрелости и настоящей ответственности, а не препятствовать этому», — заявил понтифик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.