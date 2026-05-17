Виплати у разі загибелі військового: як оформити особисте розпорядження та хто гарантовано отримає кошти

Одноразова грошова допомога у разі загибелі військового не є спадщиною, а військовослужбовець може заздалегідь оформити особисте розпорядження, щоб визначити отримувачів виплат, порядок розподілу коштів та захистити права членів своєї родини.

Письмове особисте розпорядження військовослужбовця, складене на випадок його загибелі або смерті, має бути оформлене власноруч та обов’язково підписане самим військовим. Автентичність підпису підтверджує командир військової частини або нотаріус. Після посвідчення документ долучають до особової справи та залишають на офіційному зберіганні.

Нижче — ключова інформація та практичні нюанси, про які варто знати військовослужбовцям і їхнім близьким.

1. Одноразова виплата від держави не належить до спадщини.

Грошова допомога, яка призначається у разі загибелі військовослужбовця, не вважається спадковим майном та не включається до спадкової справи, яку оформлює нотаріус. Така виплата не переходить у спадок як власність померлого, а надається державою окремо — відповідно до спеціального порядку та норм чинного законодавства.

2. Отримати виплату можуть лише особи, визначені законом, передусім члени сім’ї.

Одноразова грошова допомога не може бути виплачена будь-якій особі. Право на її отримання мають виключно особи, визначені законом, насамперед члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця, пояснили у Міністерстві юстиції.

До них належать діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя та народжені після смерті, чоловік або дружина, батьки або усиновлювачі, утриманці, а також в окремих випадках інші особи, зокрема ті, що проживали з військовослужбовцем однією сім’єю без реєстрації шлюбу, за умови підтвердження цього факту рішенням суду.

Водночас закон передбачає підстави для відмови у виплаті, зокрема у разі вчинення умисного злочину щодо загиблого або встановлення судом факту ухилення від його утримання.

3. У розпорядженні необхідно чітко визначити частки у відсотках.

В особистому розпорядженні обов’язково зазначається, кому саме та в якому розмірі виплачується допомога, виключно у відсотках. Наприклад 50 відсотків дружині, 25 відсотків матері, 25 відсотків батькові.

Розпорядження може охоплювати як усю суму допомоги, так і лише її частину. Частина, не охоплена особистим розпорядженням, розподіляється між особами, які мають право на виплату відповідно до закону.

4. Закон гарантує захист найбільш вразливих членів сім’ї.

Незалежно від змісту особистого розпорядження, закон гарантує мінімальний рівень захисту для окремих категорій осіб. Малолітні та неповнолітні діти, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки мають гарантоване право на частку одноразової грошової допомоги у розмірі не менше 50 відсотків тієї частки, яку вони отримали б за відсутності особистого розпорядження.

5. Особисте розпорядження має виключно особистий характер.

Особисте розпорядження складається та скасовується виключно самим військовослужбовцем. Оформлення або скасування такого документа через представника чи за довіреністю не допускається.

Військовослужбовець підписує документ особисто, а справжність підпису засвідчується командиром військової частини або нотаріусом. У разі нотаріального засвідчення документ, як правило, оформлюється на спеціальному нотаріальному бланку з метою запобігання підробкам.

6. Зберігання, конфіденційність та захист інформації.

Оригінал особистого розпорядження підлягає обов’язковій передачі для зберігання в особовій справі військовослужбовця у встановлені строки. Копія залишається у військовослужбовця. Зміст документа є конфіденційним і не підлягає розголошенню до встановлення факту загибелі або смерті. Крім того, на нього поширюється режим нотаріальної таємниці.

7. Особисте розпорядження можна змінити або скасувати.

Військовослужбовець має право у будь-який час скасувати раніше складене особисте розпорядження або скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження автоматично скасовує попереднє та підлягає передачі для зберігання в особовій справі у встановленому порядку.

Такий механізм дозволяє заздалегідь врегулювати питання виплати державної допомоги, забезпечити правову визначеність та зменшити ризик конфліктів між членами сім’ї у майбутньому.

Для належної ідентифікації особи в тексті особистого розпорядження обов’язково зазначаються повні дані військовослужбовця: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження, адреса реєстрації та/або проживання. Для військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів обов’язковим є зазначення військового звання, а за наявності — інформації про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або номер військової частини.

Важливим елементом документа є фіксація того, що особа володіє українською мовою, усвідомлює значення своїх дій, діє добровільно та без будь-якого фізичного чи морального примусу. Це підтверджує дійсність волевиявлення та зменшує ризики оскарження документа в майбутньому.

Окрему увагу необхідно приділити визначенню осіб, яким має бути виплачена одноразова грошова допомога. У розпорядженні слід чітко зазначити кожну особу окремо, із зазначенням її прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, за наявності — реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця проживання та інших відомих даних. Розмір часток визначається виключно у відсотках, без умов і застережень. Формулювання мають бути однозначними, а сума визначених часток — складати 100 відсотків або прямо зазначатися, що розпорядження охоплює лише частину виплати.

Обов’язковим є включення до тексту застереження про те, що військовослужбовцю відомо: незалежно від змісту особистого розпорядження малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки мають гарантоване законом право на частку одноразової грошової допомоги у розмірі не менше 50 відсотків тієї частки, яку вони отримали б за відсутності такого розпорядження. Також доцільно прямо зазначити право військовослужбовця у будь-який час скасувати або скласти нове особисте розпорядження.

Після засвідчення справжності підпису нотаріусом або командиром військової частини оригінал особистого розпорядження передається для зберігання в особовій справі військовослужбовця, а його зміст є конфіденційним і не підлягає розголошенню до встановлення факту загибелі або смерті особи, яка його склала.

