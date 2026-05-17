Выплаты при гибели военного: как оформить личное распоряжение и кто гарантированно получит средства

Единовременное пособие в случае гибели военного не является наследством, а военнослужащий может заранее оформить личное распоряжение, чтобы определить получателей выплат, порядок распределения средств и защитить права членов своей семьи.

Письменное личное распоряжение военнослужащего, составленное на случай его гибели или смерти, должно быть оформлено собственноручно и обязательно подписано самим военнослужащим. Подлинность подписи подтверждает командир воинской части или нотариус. После удостоверения документ приобщается к личному делу и остается на официальном хранении.

Единовременная выплата от государства не относится к наследству.

Денежная помощь, которая назначается в случае гибели военнослужащего, не считается наследственным имуществом и не включается в наследственное дело, оформляемое нотариусом. Такая выплата не переходит по наследству как собственность умершего, а предоставляется государством отдельно — в соответствии со специальным порядком и нормами действующего законодательства.

Получить выплату могут только лица, определенные законом, прежде всего члены семьи.

Единовременная денежная помощь не может быть выплачена любому лицу. Право на ее получение имеют исключительно лица, определенные законом, прежде всего члены семьи погибшего или умершего военнослужащего, пояснили в Министерстве юстиции.

К ним относятся дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни и рожденные после смерти, муж или жена, родители или усыновители, иждивенцы, а также в отдельных случаях другие лица, в частности проживавшие с военнослужащим одной семьей без регистрации брака, при условии подтверждения этого факта решением суда.

В то же время закон предусматривает основания для отказа в выплате, в частности в случае совершения умышленного преступления в отношении погибшего или установления судом факта уклонения от его содержания.

В распоряжении необходимо четко определить доли в процентах.

В личном распоряжении обязательно указывается, кому именно и в каком размере выплачивается помощь, исключительно в процентах. Например: 50 процентов жене, 25 процентов матери, 25 процентов отцу.

Распоряжение может охватывать как всю сумму помощи, так и только ее часть. Часть, не охваченная личным распоряжением, распределяется между лицами, имеющими право на выплату в соответствии с законом.

Закон гарантирует защиту наиболее уязвимых членов семьи.

Независимо от содержания личного распоряжения закон гарантирует минимальный уровень защиты для отдельных категорий лиц. Малолетние и несовершеннолетние дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители имеют гарантированное право на долю единовременной денежной помощи в размере не менее 50 процентов той доли, которую они получили бы при отсутствии личного распоряжения.

Личное распоряжение имеет исключительно личный характер.

Личное распоряжение составляется и отменяется исключительно самим военнослужащим. Оформление или отмена такого документа через представителя либо по доверенности не допускается.

Военнослужащий подписывает документ лично, а подлинность подписи удостоверяется командиром воинской части или нотариусом. В случае нотариального удостоверения документ, как правило, оформляется на специальном нотариальном бланке с целью предотвращения подделок.

Хранение, конфиденциальность и защита информации.

Оригинал личного распоряжения подлежит обязательной передаче на хранение в личное дело военнослужащего в установленные сроки. Копия остается у военнослужащего. Содержание документа является конфиденциальным и не подлежит разглашению до установления факта гибели или смерти. Кроме того, на него распространяется режим нотариальной тайны.

Личное распоряжение можно изменить или отменить.

Военнослужащий имеет право в любое время отменить ранее составленное личное распоряжение или составить новое. Каждое новое личное распоряжение автоматически отменяет предыдущее и подлежит передаче на хранение в личное дело в установленном порядке.

Такой механизм позволяет заранее урегулировать вопрос выплаты государственной помощи, обеспечить правовую определенность и уменьшить риск конфликтов между членами семьи в будущем.

Для надлежащей идентификации личности в тексте личного распоряжения обязательно указываются полные данные военнослужащего: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, место рождения, адрес регистрации и/или проживания. Для военнослужащих, военнообязанных и резервистов обязательным является указание воинского звания, а при наличии — информации о территориальном центре комплектования и социальной поддержки либо номера воинской части.

Важным элементом документа является фиксация того, что лицо владеет украинским языком, осознает значение своих действий, действует добровольно и без какого-либо физического или морального принуждения. Это подтверждает действительность волеизъявления и уменьшает риски оспаривания документа в будущем.

Отдельное внимание необходимо уделить определению лиц, которым должна быть выплачена единовременная денежная помощь. В распоряжении следует четко указать каждое лицо отдельно с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, при наличии — регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, места проживания и других известных данных. Размер долей определяется исключительно в процентах, без условий и оговорок. Формулировки должны быть однозначными, а сумма определенных долей — составлять 100 процентов либо должно быть прямо указано, что распоряжение охватывает только часть выплаты.

Обязательным является включение в текст оговорки о том, что военнослужащему известно: независимо от содержания личного распоряжения малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители имеют гарантированное законом право на долю единовременной денежной помощи в размере не менее 50 процентов той доли, которую они получили бы при отсутствии такого распоряжения. Также целесообразно прямо указать право военнослужащего в любое время отменить или составить новое личное распоряжение.

После удостоверения подлинности подписи нотариусом или командиром воинской части оригинал личного распоряжения передается на хранение в личное дело военнослужащего, а его содержание является конфиденциальным и не подлежит разглашению до установления факта гибели или смерти лица, составившего его.

