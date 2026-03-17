Китай открыл более 40 школ для роботов-гуманоидов, где их обучают выполнять бытовые и производственные задачи
В Китае создали более 40 государственных учебных центров для роботов-гуманоидов, из которых 24 уже функционируют, где машин обучают выполнять повседневные и производственные задачи. Об этом сообщает Interesting Engineering.
В Шаньдуне, например, роботы-гуманоиды учатся переносить подносы, складывать одежду, а другие центры готовят их к сортировке материалов и упаковке товаров. Обучение таких роботов отличается от классической тренировки искусственного интеллекта: им требуются высокоточные данные о движениях суставов, скорости, вращении, давлении и силе, которые невозможно получить из текста или изображений. Специалисты демонстрируют эти движения непосредственно, чтобы роботы могли их воспроизвести.
Сначала гуманоидов планируют использовать в производственных отраслях и логистике для выполнения простых и повторяющихся задач, а впоследствии — привлекать к бытовой работе и уходу за пожилыми людьми.
