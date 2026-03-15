У Китаї поліція «затримала» гуманоїдного робота, який налякав жінку — відео

21:42, 15 березня 2026
У китайському місті Макао поліція «затримала» гуманоїдного робота, який налякав на вулиці літню жінку, пише New York Post.

Як пише газета, , 70-річна жінка йшла вулицею та дивилася у телефон, коли помітила, що за нею хтось іде майже впритул. Коли вона обернулася, то побачила робота заввишки близько 1,3 метра. За словами свідків, жінка злякалася і почала кричати на робота.

«У мене серце вискакує! Вам більше нічим зайнятися?», – сказала вона андроїду.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як робот піднімає руки, поки жінка на нього кричить.

Пізніше на місце прибули співробітники поліції, які вивели андроїда з вулиці.  

У виданні додали, що робот належить одному з освітніх центрів у Макао. Того дня його використовували для рекламної демонстрації. Ним дистанційно керував 50-річний оператор.

Поліція зробила чоловікові зауваження і попередила, що під час тестування роботів необхідно враховувати безпеку пішоходів та не лякати їх.

