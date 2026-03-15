В Китае полиция «задержала» гуманоидного робота, который напугал женщину — видео

21:42, 15 марта 2026
На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые вывели андроида с улицы.
В Китае полиция «задержала» гуманоидного робота, который напугал женщину — видео
В китайском городе Макао полиция «задержала» гуманоидного робота, который напугал на улице пожилую женщину, пишет New York Post.

Как пишет газета, 70-летняя женщина шла по улице и смотрела в телефон, когда заметила, что за ней кто-то идет почти вплотную. Когда она обернулась, то увидела робота высотой около 1,3 метра. По словам свидетелей, женщина испугалась и начала кричать на робота.

«У меня сердце выскакивает! Вам больше нечем заняться?» — сказала она андроиду.

На видео, опубликованном в сети, видно, как робот поднимает руки, пока женщина на него кричит.

Позже на место прибыли сотрудники полиции, которые вывели андроида с улицы.

В издании добавили, что робот принадлежит одному из образовательных центров в Макао. В тот день его использовали для рекламной демонстрации. Им дистанционно управлял 50-летний оператор.

Полиция сделала мужчине замечание и предупредила, что во время тестирования роботов необходимо учитывать безопасность пешеходов и не пугать их.

