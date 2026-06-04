Медучреждения на территориях активных боевых действий будут ежемесячно получать дополнительные средства на оплату труда

Во втором полугодии 2026 года медицинские учреждения, оказывающие специализированную помощь на территориях активных боевых действий, будут ежемесячно получать дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда, поскольку Правительство продлило действие соответствующей программы поддержки до конца года.

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Медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь на территориях активных боевых действий, и в дальнейшем будут получать дополнительное государственное финансирование. Правительство продлило действие соответствующей программы до конца 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, во втором полугодии 2026 года такие медицинские учреждения ежемесячно будут получать дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда. Ранее действие программы должно было завершиться 30 июня 2026 года.

В настоящее время государство применяет несколько механизмов поддержки медицинских учреждений и медиков, работающих в прифронтовых громадах и на территориях боевых действий. В частности, учреждения первичной медицинской помощи получают на 20% больше финансирования за каждую декларацию, заключенную с пациентом. Также усилено финансирование службы экстренной медицинской помощи.

Правительство подчеркивает, что работа медицинских работников вблизи зоны боевых действий остается критически важной для обеспечения населения доступом к медицинским услугам. Поэтому одним из приоритетов государства является создание надлежащих условий для работы врачей и стабильного функционирования медицинских учреждений в сложных условиях безопасности.

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