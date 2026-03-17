У Греції планують заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років

Уряд готує відповідну пропозицію через ризики для психічного здоров’я підлітків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд найближчим часом запропонує заборонити користування соціальними мережами дітям віком до 15 років. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Міцотакіса, відповідна пропозиція має з’явитися протягом «декількох тижнів».

«Докази однозначні. Гортання стрічки шкодить їхньому психічному здоров’ю, і ми маємо щось із цим робити. Віковий ценз, який ми встановимо, становитиме 15 років», – зазначив прем’єр Греції.

Він також висловив думку, що з часом Європа може запровадити єдиний підхід до регулювання користування соціальними мережами дітьми.

«Ми також маємо чесно поставитися до платформ і сказати їм щось дуже просте: ви заробляєте достатньо грошей. Вам не потрібно заробляти гроші ще й на наших дітях та підлітках», – підсумував Міцотакіс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.