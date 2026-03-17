В Греции планируют запретить социальные сети для детей до 15 лет

Правительство готовит соответствующее предложение из-за рисков для психического здоровья подростков.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство в ближайшее время предложит запретить пользование социальными сетями детям в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Мицотакиса, соответствующее предложение должно появиться в течение «нескольких недель».

«Доказательства однозначны. Пролистывание ленты вредит их психическому здоровью, и мы должны что-то с этим делать. Возрастной ценз, который мы установим, составит 15 лет», — отметил премьер Греции.

Он также высказал мнение, что со временем Европа может ввести единый подход к регулированию использования социальных сетей детьми.

«Мы также должны честно отнестись к платформам и сказать им кое-что очень простое: вы зарабатываете достаточно денег. Вам не нужно зарабатывать деньги еще и на наших детях и подростках», — подытожил Мицотакис.

