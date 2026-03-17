У Києві 18 березня обмежать рух на мостах і шляхопроводах через ремонт дороги

У столиці 18 березня запровадять часткові обмеження руху транспорту на низці мостів і шляхопроводів у зв’язку з ремонтними роботами. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

За інформацією комунальної корпорації, фахівці будуть проводити ремонт дорожнього покриття.

Роботи триматимуть на:

Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

естакаді на вул. Жилянській;

Північному мосту;

шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка.

Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

