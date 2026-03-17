У Києві 18 березня обмежать рух на мостах і шляхопроводах через ремонт дороги
23:48, 17 березня 2026
Фото: Вечірній Київ
У столиці 18 березня запровадять часткові обмеження руху транспорту на низці мостів і шляхопроводів у зв’язку з ремонтними роботами. Про це повідомили в КК «Київавтодор».
За інформацією комунальної корпорації, фахівці будуть проводити ремонт дорожнього покриття.
Роботи триматимуть на:
- Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
- мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
- естакаді на вул. Жилянській;
- Північному мосту;
- шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка.
Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.