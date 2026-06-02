Держава дає до 1 млн гривень аграріям – у ДАР стартував прийом заявок на підтримку фермерів

Кошти можна спрямувати на техніку, тваринництво, будівництво та розвиток сільгоспвиробництва.

З 2 червня в Державному аграрному реєстрі (ДАР) відкривя прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової підтримки для розвитку виробництва та розширення видів діяльності. У межах програми аграрії можуть отримати до 1 млн гривень безвідсоткового кредиту строком до 5 років із забезпеченням виконання зобов’язань щодо повернення бюджетних коштів. Про це розповіли в Мінекономіки.

Участь у програмі можуть брати фермерські господарства, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, за умови реєстрації в Державному аграрному реєстрі. Серед обов’язкових вимог — відсутність податкової заборгованості, відкритих процедур банкрутства, санкційних обмежень, а також здійснення діяльності не на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, отримані кошти фермери зможуть використовувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю сільськогосподарських тварин, будівництво або реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, зрошення та меліорацію земель, а також інші напрями, пов’язані з розвитком виробництва.

Прийом заявок триватиме до 2 липня 2026 року.

Після завершення подання документів комісія Укрдержфонду розгляне заявки та визначить переможців конкурсу. Результати розгляду будуть повідомлені фермерським господарствам через Державний аграрний реєстр. З переможцями програми Укрдержфонд укладе договори про надання фінансової підтримки.

