Неповнолітній погрожував ножем та обрізати волосся дівчаткам – чи повернув суд дитину матері з таким вихованням

Апеляція підтвердила, що умови проживання та поведінка дитини становили реальну загрозу.

Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення про відібрання дитини від матері без позбавлення батьківських прав.

Обставини справи № 127/656/24

У січні 2024 року Служба у справах дітей Вінницької міської ради звернулася до суду з позовом про відібрання неповнолітнього сина від матері без позбавлення її батьківських прав та стягнення аліментів.

Підставою для позову стало неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків щодо виховання дитини. З 2017 року дитина неодноразово перебувала на обліку служби у справах дітей як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. У 2019 році служба вже зверталася до суду з аналогічним позовом через повідомлення про жорстоке побиття сина матір’ю, проте тоді в задоволенні позову було відмовлено.

За матеріалами справи, дитина разом з матір’ю проживала в однокімнатній квартирі, санітарний стан якої неодноразово визнавався умовно задовільним: у помешканні періодично фіксували неприємний запах, розкидані речі та брудний посуд.

Протягом 2023 року неповнолітній неодноразово вчиняв протиправні дії щодо малолітніх дівчаток: нападав на них, погрожував ножем або ножицями та відрізав волосся, що спричиняло тяжкі психологічні травми. Служба у справах дітей вважала, що такі дії стали можливими через відсутність належного контролю з боку матері.

Матір неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Індивідуально-профілактична робота, проведена сектором ювенальної превенції, центром соціальних служб та службою у справах дітей, не дала позитивного результату.

У жовтні 2023 року мати спочатку погодилася на направлення сина до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, але згодом відмовилася від цієї допомоги. У грудні 2023 року щодо неповнолітнього було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) після нападу на 9-річну дівчинку з погрозою ножем та заволодінням її телефоном.

У матеріалах справи містяться численні акти обстеження житлово-побутових умов, протоколи про адміністративні правопорушення, характеристики, висновки комісії з питань захисту прав дитини, показання свідків (працівників поліції, ювенальної превенції, ліцею, соціальних служб та сусідів), які підтверджують систематичне неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків, відсутність контролю за поведінкою дитини та незадовільні умови проживання.

Що вирішив суд

10 квітня 2025 року Вінницький міський суд Вінницької області задовольнив позов Служби у справах дітей: неповнолітнього відібрали від матері без позбавлення її батьківських прав і передали на опікування органам опіки та піклування Вінницької міської ради. Також стягнуто аліменти на утримання дитини в розмірі частки заробітку, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з січня 2024 року.

Мати подала апеляційну скаргу, в якій стверджувала, що докази ухилення від виконання батьківських обов’язків є недостатніми, а попередні адміністративні стягнення втратили силу відповідно до ст. 39 КУпАП. Також вона посилалася на покращення поведінки дитини після роботи з психологами та на те, що на момент розгляду апеляції сину виповнилося 15 років.

12 травня 2026 року Вінницький апеляційний суд у складі колегії суддів (головуючий Ковальчук О. В., судді Сала Т. Б., Міхасішин І. В.) залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Апеляційний суд підтвердив, що зібрані докази свідчать про тривале систематичне неналежне виконання матір’ю обов’язків щодо виховання, контролю та забезпечення безпечного середовища для дитини. Суд вказав, що залишення дитини з матір’ю створює загрозу її життю, здоров’ю та моральному вихованню, а відібрання без позбавлення батьківських прав на момент ухвалення рішення відповідає найкращим інтересам дитини відповідно до норм Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини та практики Європейського суду з прав людини.

Суд зазначив, що таке рішення має тимчасовий характер і не позбавляє матір можливості в майбутньому звернутися до суду з питанням про повернення дитини за умови усунення причин, які призвели до відібрання.

