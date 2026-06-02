Несовершеннолетний угрожал ножом и обещал обрезать волосы девочкам — вернул ли суд ребенка матери с таким воспитанием

Апелляционный суд подтвердил, что условия проживания и поведение ребенка представляли реальную угрозу.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение об изъятии ребенка у матери без лишения родительских прав.

Обстоятельства дела № 127/656/24

В январе 2024 года Служба по делам детей Винницкого городского совета обратилась в суд с иском об изъятии несовершеннолетнего сына у матери без лишения ее родительских прав и взыскании алиментов.

Основанием для иска стало ненадлежащее исполнение матерью родительских обязанностей по воспитанию ребенка. С 2017 года ребенок неоднократно находился на учете службы по делам детей как оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах. В 2019 году служба уже обращалась в суд с аналогичным иском из-за сообщения о жестоком избиении сына матерью, однако тогда в удовлетворении иска было отказано.

По материалам дела, ребенок вместе с матерью проживал в однокомнатной квартире, санитарное состояние которой неоднократно признавалось условно удовлетворительным: в помещении периодически фиксировали неприятный запах, разбросанные вещи и грязную посуду.

В течение 2023 года несовершеннолетний неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетних девочек: нападал на них, угрожал ножом или ножницами и отрезал волосы, что вызывало тяжелые психологические травмы. Служба по делам детей считала, что такие действия стали возможными из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны матери.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Индивидуально-профилактическая работа, проведенная сектором ювенальной превенции, центром социальных служб и службой по делам детей, не дала положительного результата.

В октябре 2023 года мать сначала согласилась на направление сына в центр социально-психологической реабилитации детей, но впоследствии отказалась от этой помощи. В декабре 2023 года в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) после нападения на 9-летнюю девочку с угрозой ножом и завладением ее телефоном.

В материалах дела содержатся многочисленные акты обследования жилищно-бытовых условий, протоколы об административных правонарушениях, характеристики, заключения комиссии по вопросам защиты прав ребенка, показания свидетелей (сотрудников полиции, ювенальной превенции, лицея, социальных служб и соседей), которые подтверждают систематическое ненадлежащее исполнение матерью родительских обязанностей, отсутствие контроля за поведением ребенка и неудовлетворительные условия проживания.

Что решил суд

10 апреля 2025 года Винницкий городской суд Винницкой области удовлетворил иск Службы по делам детей: несовершеннолетнего отобрали у матери без лишения её родительских прав и передали на попечение органам опеки и попечительства Винницкого городского совета. Также взысканы алименты на содержание ребенка в размере доли заработка, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная с января 2024 года.

Мать подала апелляционную жалобу, в которой утверждала, что доказательства уклонения от выполнения родительских обязанностей являются недостаточными, а предыдущие административные взыскания утратили силу в соответствии со ст. 39 КУоАП. Также она ссылалась на улучшение поведения ребенка после работы с психологами и на то, что на момент рассмотрения апелляции сыну исполнилось 15 лет.

12 мая 2026 года Винницкий апелляционный суд в составе коллегии судей (председательствующий Ковальчук О. В., судьи Сала Т. Б., Михасишин И. В.) оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Апелляционный суд подтвердил, что собранные доказательства свидетельствуют о длительном систематическом ненадлежащем исполнении матерью обязанностей по воспитанию, контролю и обеспечению безопасной среды для ребенка. Суд указал, что оставление ребенка с матерью создает угрозу его жизни, здоровью и нравственному воспитанию, а изъятие без лишения родительских прав на момент принятия решения соответствует наилучшим интересам ребенка в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины, Конвенции о правах ребенка и практикой Европейского суда по правам человека.

Суд отметил, что такое решение носит временный характер и не лишает мать возможности в будущем обратиться в суд с вопросом о возвращении ребенка при условии устранения причин, которые привели к изъятию.

