Документи з ЄДР не видають без перевірки – як працює процедура отримання інформації

21:08, 2 червня 2026
У Мін’юсті пояснили порядок доступу до документів з ЄДР та правила їх отримання у паперовій формі.
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань визначає процедуру отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування. На це звернули увагу в Одеському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

У відомстві нагадали, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, а також їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією і законами України.

Процедура отримання документів із реєстраційної справи врегульована Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 1692/5 від 05.05.2023.

Як зазначається, якщо заявник хоче отримати документи з реєстраційної справи у паперовій формі, він має звернутися до суб’єкта державної реєстрації, який за законом уповноважений зберігати відповідну справу.

Також визначено, що під час звернення надавач послуг встановлює особу заявника на підставі документа, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Перед наданням документів обов’язково перевіряється їх наявність у реєстраційній справі. Оплата за послугу здійснюється після того, як заявника поінформують про наявність запитуваних документів у матеріалах справи.

Окремо в Порядку передбачено, що за надання відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, визначених законом, справляється плата. У разі отримання документів із реєстраційної справи оплата здійснюється за кожен окремий запитуваний документ.

