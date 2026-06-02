Побили хлопця через зовнішність: суд покарав неповнолітню учасницю нападу

20:50, 2 червня 2026
Суд покарав дівчину, яка разом із компанією побила хлопця через його зовнішність.
Суддя Вінницького міського суду Вінницької області розглянула клопотання прокурора про застосування до неповнолітньої дівчини, що не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, заходів примусового виховного характеру. Про це повідомив Вінницький міський суд Вінницької області.

Суд встановив, що у приміщенні торгового центру у м. Вінниці обвинувачена та інші особи, матеріали щодо яких виділено в окремі провадження, розпочали конфлікт із невідомим їм хлопцем через зовнішній вигляд останнього. Зазначений конфлікт переріс у бійку, під час якої потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, зокрема струсу головного мозку, множинних забоїв та саден різних частин тіла.

За результатами закритого судового розгляду суд задовольнив клопотання прокурора та застосувати до неповнолітньої примусові заходи виховного характеру у виді обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до дівчини, передавши під нагляд матері та обмеживши її перебування поза місцем проживання, в період часу з 19 год. 30 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня строком на 2 (два) роки. Цивільний позов законного представника потерпілого суд задовольнив частково: стягнув 30 000 гривень моральної шкоди із законного представника

Наразі, ухвала ще не набрала законної сили.

