Избили парня из-за внешности: суд наказал несовершеннолетию участницу нападения

Суд наказал девушку, которая вместе с компанией избила парня из-за его внешности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Винницкого городского суда Винницкой области рассмотрела ходатайство прокурора о применении к несовершеннолетней девушке, не достигшей возраста, с которого наступает уголовная ответственность, мер принудительного воспитательного характера. Об этом сообщил Винницкий городской суд Винницкой области.

Суд установил, что в помещении торгового центра в г. Виннице обвиняемая и другие лица, материалы в отношении которых выделены в отдельные производства, начали конфликт с незнакомым им парнем из-за внешнего вида последнего. Указанный конфликт перерос в драку, во время которой потерпевший получил телесные повреждения, в частности сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины различных частей тела.

По результатам закрытого судебного рассмотрения суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к несовершеннолетней принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения досуга и установления особых требований к девушке, передав ее под надзор матери и ограничив ее пребывание вне места жительства в период с 19 часов 30 минут до 07 часов 00 минут следующего дня сроком на 2 (два) года.

Гражданский иск законного представителя потерпевшего суд удовлетворил частично: взыскал 30 000 гривен морального вреда с законного представителя.

В настоящее время постановление суда еще не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.