Документы из ЕГР не выдаются без проверки – как работает процедура получения информации

21:08, 2 июня 2026
В Минюсте разъяснили порядок доступа к документам из ЕГР и правила их получения в бумажном виде.
Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований определяет процедуру получения документов, содержащихся в регистрационном деле общественного формирования. На это обратили внимание в Одесском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины.

Процедура получения документов из регистрационного дела урегулирована Порядком предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины № 1692/5 от 05.05.2023.

Как отмечается, если заявитель желает получить документы из регистрационного дела в бумажной форме, он должен обратиться к субъекту государственной регистрации, который по закону уполномочен хранить соответствующее дело.

Также определено, что при обращении поставщик услуг устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность, в соответствии с Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее особый статус».

Перед предоставлением документов обязательно проверяется их наличие в регистрационном деле. Оплата за услугу осуществляется после того, как заявителя проинформируют о наличии запрашиваемых документов в материалах дела.

Отдельно в Порядке предусмотрено, что за предоставление сведений из Единого государственного реестра в случаях, определенных законом, взимается плата. В случае получения документов из регистрационного дела оплата осуществляется за каждый отдельный запрашиваемый документ.

