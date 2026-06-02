Государство выделяет до 1 млн гривен аграриям — в ГАР начался прием заявок на поддержку фермеров

21:15, 2 июня 2026
Средства можно направить на технику, животноводство, строительство и развитие сельскохозяйственного производства.
Фото: efarm.pro
Со 2 июня в Государственном аграрном реестре (ДАР) открыт прием заявок от фермерских хозяйств на получение финансовой поддержки для развития производства и расширения видов деятельности. В рамках программы аграрии могут получить до 1 млн гривен беспроцентного кредита сроком до 5 лет с обеспечением выполнения обязательств по возврату бюджетных средств. Об этом сообщили в Минэкономики.

Участие в программе могут принимать фермерские хозяйства, в частности семейные фермерские хозяйства без статуса юридического лица, при условии регистрации в Государственном аграрном реестре. Среди обязательных требований — отсутствие налоговой задолженности, открытых процедур банкротства, санкционных ограничений, а также осуществление деятельности не на временно оккупированных территориях.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлик, полученные средства фермеры смогут использовать на приобретение техники и оборудования, закупку сельскохозяйственных животных, строительство или реконструкцию производственных помещений, закладку многолетних насаждений, развитие кооперации, орошение и мелиорацию земель, а также другие направления, связанные с развитием производства.

Прием заявок продлится до 2 июля 2026 года.

По завершении подачи документов комиссия Укргосфонда рассмотрит заявки и определит победителей конкурса. Результаты рассмотрения будут доведены до сведения фермерских хозяйств через Государственный аграрный реестр. С победителями программы Укргосфонд заключит договоры о предоставлении финансовой поддержки.

