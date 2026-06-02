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Как изменить имя или отчество в Украине: кто имеет право и какие документы нужны

21:21, 2 июня 2026
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Украинцы могут изменить имя или отчество по собственному желанию — с какого возраста это разрешено, какие документы нужны и сколько стоит процедура.
Как изменить имя или отчество в Украине: кто имеет право и какие документы нужны
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Для многих украинцев смена имени или отчества ассоциируется со сложной бюрократической процедурой. На самом деле закон позволяет сделать это по собственному желанию, если соблюдать установленный порядок и подать необходимые документы. Изменить можно как имя или отчество отдельно, так и оба этих реквизита одновременно. Рассказываем, с какого возраста это разрешено, куда обращаться, какие документы нужно подготовить и сколько стоит процедура.

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Кто имеет право изменить имя и отчество

Граждане Украины имеют право по собственному желанию изменить имя, отчество или одновременно оба этих элемента личных данных. Для этого необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту жительства и подать соответствующее заявление.

Изменить имя и (или) отчество самостоятельно могут лица, достигшие 16-летнего возраста. Граждане в возрасте от 14 до 15 лет имеют право подать заявление только с письменного согласия родителей или попечителя.

Куда обращаться для изменения имени

Для оформления изменения имени или отчества заявителю необходимо лично обратиться в отдел ДРАЦС с заявлением и паспортом гражданина Украины.

Лица в возрасте 14–15 лет дополнительно подают письменное согласие родителей или попечителей.

Какие документы нужны для изменения имени и отчества

Кроме заявления и паспорта, необходимо подать:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);
  • свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
  • свидетельства о рождении детей (при наличии детей);
  • свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если такое изменение проводилось ранее;
  • фотографию;
  • письменное обязательство об осведомленности об установленной законом ответственности за сообщение недостоверных сведений и необходимости обмена паспорта и других документов в случае изменения имени. Документ составляется в произвольной форме, а подлинность подписи должна быть нотариально удостоверена;
  • квитанцию об уплате государственной пошлины.

Сколько стоит изменение имени в Украине

За государственную регистрацию изменения фамилии, имени и отчества (кроме случаев, связанных с регистрацией брака) необходимо уплатить государственную пошлину в размере 5,10 грн.

За повторное изменение фамилии, имени и отчества, не связанное с регистрацией брака, размер государственной пошлины составляет 51 грн.

Сколько времени рассматривают заявление

Рассмотрение заявления об изменении имени и (или) отчества длится до трёх месяцев со дня его подачи.

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