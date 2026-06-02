Як змінити ім’я або по батькові в Україні: хто має право та які документи потрібні

21:21, 2 червня 2026
Українці можуть змінити ім’я або по батькові за власним бажанням — з якого віку це дозволено, які документи потрібні та скільки коштує процедура.
Для багатьох українців зміна імені чи по батькові асоціюється зі складною бюрократичною процедурою. Насправді закон дозволяє зробити це за власним бажанням, якщо дотриматися встановленого порядку та подати необхідні документи. Змінити можна як ім’я або по батькові окремо, так і обидва реквізити одночасно. Розповідаємо, з якого віку це дозволено, куди звертатися, які документи потрібно підготувати та скільки коштує процедура.

Хто має право змінити ім’я та по батькові

Громадяни України мають право за власним бажанням змінити ім’я, по батькові або одночасно обидва ці елементи особистих даних. Для цього необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання та подати відповідну заяву.

Змінити ім’я та (або) по батькові самостійно можуть особи, які досягли 16-річного віку. Громадяни віком від 14 до 15 років мають право подати заяву лише за письмовою згодою батьків або піклувальника.

Куди звертатися для зміни імені

Для оформлення зміни імені чи по батькові заявнику необхідно особисто звернутися до відділу ДРАЦС із заявою та паспортом громадянина України.

Особи віком 14–15 років додатково подають письмову згоду батьків або піклувальників.

Які документи потрібні для зміни імені та по батькові

Крім заяви та паспорта, необхідно подати:

  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі);
  • свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);
  • свідоцтва про народження дітей (за наявності дітей);
  • свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо таку зміну було проведено раніше;
  • фотокартку;
  • письмове зобов’язання про обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей та необхідності обміну паспорта й інших документів у разі зміни імені. Документ складається у довільній формі, а справжність підпису має бути нотаріально засвідчена;
  • квитанцію про сплату державного мита.

Скільки коштує зміна імені в Україні

За державну реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім випадків, пов’язаних із реєстрацією шлюбу) необхідно сплатити державне мито у розмірі 5,10 грн.

За повторну зміну прізвища, імені та по батькові, не пов’язану з реєстрацією шлюбу, розмір державного мита становить 51 грн.

Скільки часу розглядають заяву

Розгляд заяви про зміну імені та (або) по батькові триває до трьох місяців з дня її подання.

