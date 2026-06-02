Польща заборонить смартфони у школах і закриє дітям доступ до сайтів для дорослих

Польський уряд затвердив пакет законодавчих змін, спрямованих на захист неповнолітніх в онлайн-середовищі.

Уряд Польщі схвалив пакет законів, які мають посилити захист дітей в інтернеті та надати школам нові інструменти для обмеження використання мобільних телефонів учнями. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на віцепрем’єр-міністра та міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського.

За словами урядовця, нові норми передбачають обмеження доступу неповнолітніх до онлайн-порнографії, прискорення видалення незаконного контенту, зокрема матеріалів сексуального насильства над дітьми, шахрайських схем і контенту, пов’язаного з крадіжкою персональних даних.

Гавковський зазначив, що середній вік першого знайомства польських дітей із порнографічним контентом становить трохи менше 11 років. У зв’язку з цим уряд вирішив запровадити систему анонімної перевірки віку користувачів.

За його словами, механізм не передбачатиме збору інформації про те, які сайти відвідує людина, а онлайн-сервіси не отримуватимуть персональних даних користувачів. Система лише підтверджуватиме досягнення повноліття.

Крім того, польська влада планує прискорити блокування незаконного контенту в мережі. Рішення про видалення матеріалів ухвалюватимуться у стислі строки під контролем судів.

Під час пресконференції Гавковський наголосив, що саме суди визначатимуть, чи підлягає певний контент видаленню з інтернету. За його словами, це має забезпечити додаткові гарантії безпеки та правового контролю.

Окремий законопроєкт стосується використання смартфонів у школах. Він має надати навчальним закладам більше можливостей для обмеження користування мобільними телефонами під час навчального процесу.

Як пояснив міністр, метою нововведення є підтримка концентрації учнів, розвитку спілкування між однолітками та зменшення залежності від екранів і постійних сповіщень.

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька повідомила, що нові правила набудуть чинності з 1 вересня, на початку нового навчального року.

Заборона поширюватиметься як на державні, так і на приватні школи. Вона стосуватиметься використання мобільних телефонів не лише під час уроків, а й на перервах. Також обмеження охоплять інші пристрої, які використовуються для запису звуку та зображення.

Водночас передбачено винятки. Смартфони та інші пристрої можна буде використовувати у випадках, пов’язаних зі станом здоров’я чи безпекою учнів, а також якщо вчитель вважатиме їх необхідними для освітнього процесу.

За словами Новацької, рішення про запровадження таких обмежень підтримують педагоги. Вона зазначила, що подібні заборони вже діють більш ніж у половині польських шкіл. Також, за результатами досліджень, близько 85% громадян підтримують обмеження використання смартфонів у навчальних закладах.

