  1. У світі

Польща заборонить смартфони у школах і закриє дітям доступ до сайтів для дорослих

21:30, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Польський уряд затвердив пакет законодавчих змін, спрямованих на захист неповнолітніх в онлайн-середовищі.
Польща заборонить смартфони у школах і закриє дітям доступ до сайтів для дорослих
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Польщі схвалив пакет законів, які мають посилити захист дітей в інтернеті та надати школам нові інструменти для обмеження використання мобільних телефонів учнями. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на віцепрем’єр-міністра та міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами урядовця, нові норми передбачають обмеження доступу неповнолітніх до онлайн-порнографії, прискорення видалення незаконного контенту, зокрема матеріалів сексуального насильства над дітьми, шахрайських схем і контенту, пов’язаного з крадіжкою персональних даних.

Гавковський зазначив, що середній вік першого знайомства польських дітей із порнографічним контентом становить трохи менше 11 років. У зв’язку з цим уряд вирішив запровадити систему анонімної перевірки віку користувачів.

За його словами, механізм не передбачатиме збору інформації про те, які сайти відвідує людина, а онлайн-сервіси не отримуватимуть персональних даних користувачів. Система лише підтверджуватиме досягнення повноліття.

Крім того, польська влада планує прискорити блокування незаконного контенту в мережі. Рішення про видалення матеріалів ухвалюватимуться у стислі строки під контролем судів.

Під час пресконференції Гавковський наголосив, що саме суди визначатимуть, чи підлягає певний контент видаленню з інтернету. За його словами, це має забезпечити додаткові гарантії безпеки та правового контролю.

Окремий законопроєкт стосується використання смартфонів у школах. Він має надати навчальним закладам більше можливостей для обмеження користування мобільними телефонами під час навчального процесу.

Як пояснив міністр, метою нововведення є підтримка концентрації учнів, розвитку спілкування між однолітками та зменшення залежності від екранів і постійних сповіщень.

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька повідомила, що нові правила набудуть чинності з 1 вересня, на початку нового навчального року.

Заборона поширюватиметься як на державні, так і на приватні школи. Вона стосуватиметься використання мобільних телефонів не лише під час уроків, а й на перервах. Також обмеження охоплять інші пристрої, які використовуються для запису звуку та зображення.

Водночас передбачено винятки. Смартфони та інші пристрої можна буде використовувати у випадках, пов’язаних зі станом здоров’я чи безпекою учнів, а також якщо вчитель вважатиме їх необхідними для освітнього процесу.

За словами Новацької, рішення про запровадження таких обмежень підтримують педагоги. Вона зазначила, що подібні заборони вже діють більш ніж у половині польських шкіл. Також, за результатами досліджень, близько 85% громадян підтримують обмеження використання смартфонів у навчальних закладах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща діти школа

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП може виправдати суддю Геннадія Салая у справі про незаконні НСРД щодо адвоката

Суддя Геннадій Салай може уникнути дисциплінарної відповідальності за незаконне санкціонування НСРД щодо адвоката.

Верховний Суд: смерть військового від інфаркту не виключає права родини на 15 млн гривень

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у спорі про виплату 15 млн грн матері військовослужбовця, який помер від інфаркту під час служби.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]